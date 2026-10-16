Văn hóaNghệ thuật

Triển lãm Điêu khắc ngoài trời lớn nhất thế giới tại Australia

Ngày 16/10, Triển lãm Điêu khắc bên bờ biển (Sculpture by the Sea), sự kiện nghệ thuật ngoài trời miễn phí dành cho công chúng lớn nhất thế giới, chính thức khai mạc tại thành phố Sydney (Australia).

Báo VietnamPlus
1 liên quanGốc
Con đường ven biển từ Bondi to Tamarama, nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật. (Ảnh: Lê Đạt/TTXVN)

Con đường ven biển từ Bondi to Tamarama, nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật. (Ảnh: Lê Đạt/TTXVN)

Một tác phẩm điêu khắc sắp đặt đương đại trên con đường đi bộ ven biển từ Bondi đến Tamarama. (Ảnh: Lê Đạt/TTXVN)

Một tác phẩm điêu khắc sắp đặt đương đại trên con đường đi bộ ven biển từ Bondi đến Tamarama. (Ảnh: Lê Đạt/TTXVN)

Một tác phẩm điêu khắc phiên bản nhỏ được trưng bày tại khu triển lãm. (Ảnh: Lê Đạt/TTXVN)

Một tác phẩm điêu khắc phiên bản nhỏ được trưng bày tại khu triển lãm. (Ảnh: Lê Đạt/TTXVN)

Tác phẩm nghệ thuật trừu tượng trên đồi cỏ Marks Park. (Ảnh: Lê Đạt/TTXVN)

Tác phẩm nghệ thuật trừu tượng trên đồi cỏ Marks Park. (Ảnh: Lê Đạt/TTXVN)

Nghệ sĩ Mukesh Sharma đến từ Ấn Độ cùng tác phẩm mang tên "Ananta" của mình. (Ảnh: Lê Đạt/TTXVN)

Nghệ sĩ Mukesh Sharma đến từ Ấn Độ cùng tác phẩm mang tên "Ananta" của mình. (Ảnh: Lê Đạt/TTXVN)

Tác phẩm điêu khắc mang tên "Những người yêu nhau" của 3 tác giả Omi McCurdie, Pip Lysaght và Matty McCarron. (Ảnh: Lê Đạt/TTXVN)

Tác phẩm điêu khắc mang tên "Những người yêu nhau" của 3 tác giả Omi McCurdie, Pip Lysaght và Matty McCarron. (Ảnh: Lê Đạt/TTXVN)

Một tác phẩm điêu khắc của một nghệ sỹ Nhật Bản. (Ảnh: Lê Đạt/TTXVN)

Một tác phẩm điêu khắc của một nghệ sỹ Nhật Bản. (Ảnh: Lê Đạt/TTXVN)

Tác phẩm nghệ thuật có cấu trúc hình khối không gian độc đáo, được kết nối từ nhiều cọc tiêu giao thông màu đen. (Ảnh: Lê Đạt/TTXVN)

Tác phẩm nghệ thuật có cấu trúc hình khối không gian độc đáo, được kết nối từ nhiều cọc tiêu giao thông màu đen. (Ảnh: Lê Đạt/TTXVN)

Du khách đến tham quan được mời đóng góp tự nguyện (5 AUD/người) tại lối vào của triển lãm. (Ảnh: Lê Đạt/TTXVN)

Du khách đến tham quan được mời đóng góp tự nguyện (5 AUD/người) tại lối vào của triển lãm. (Ảnh: Lê Đạt/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/trien-lam-dieu-khac-ngoai-troi-lon-nhat-the-gioi-tai-australia-post1142402.vnp