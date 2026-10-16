Triển lãm Điêu khắc ngoài trời lớn nhất thế giới tại Australia

Con đường ven biển từ Bondi to Tamarama, nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật. (Ảnh: Lê Đạt/TTXVN)

Một tác phẩm điêu khắc sắp đặt đương đại trên con đường đi bộ ven biển từ Bondi đến Tamarama. (Ảnh: Lê Đạt/TTXVN)

Một tác phẩm điêu khắc phiên bản nhỏ được trưng bày tại khu triển lãm. (Ảnh: Lê Đạt/TTXVN)

Tác phẩm nghệ thuật trừu tượng trên đồi cỏ Marks Park. (Ảnh: Lê Đạt/TTXVN)

Nghệ sĩ Mukesh Sharma đến từ Ấn Độ cùng tác phẩm mang tên "Ananta" của mình. (Ảnh: Lê Đạt/TTXVN)

Tác phẩm điêu khắc mang tên "Những người yêu nhau" của 3 tác giả Omi McCurdie, Pip Lysaght và Matty McCarron. (Ảnh: Lê Đạt/TTXVN)

Một tác phẩm điêu khắc của một nghệ sỹ Nhật Bản. (Ảnh: Lê Đạt/TTXVN)

Tác phẩm nghệ thuật có cấu trúc hình khối không gian độc đáo, được kết nối từ nhiều cọc tiêu giao thông màu đen. (Ảnh: Lê Đạt/TTXVN)

Du khách đến tham quan được mời đóng góp tự nguyện (5 AUD/người) tại lối vào của triển lãm. (Ảnh: Lê Đạt/TTXVN)