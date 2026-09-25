Vừa ra tù đã đi trộm

Đối tượng Lãi tại hiện trường vụ trộm.

Bằng các biện pháp xác minh, truy xét đối tượng nghi vấn, đến khoảng 18 giờ ngày 22-9, Công an phường Quy Nhơn Nam đã xác định đó là Nguyễn Thị Lãi (1984, quê xã Khúc Thừa Dụ, TP. Hải Phòng; hiện sống lang thang). Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thị Lãi khai nhận, đêm 19-9, lợi dụng sơ hở đã đột nhập quán nhậu lấy trộm 2 ĐTDĐ của nhân viên quán. Trước đó, ngày 14-9, Lãi cũng đột nhập một phòng trọ trên đường Trần Khánh Dư (phường Quy Nhơn Nam) lấy trộm 1 ĐTDĐ iPhone của anh N.T.H (2005). Được biết, Nguyễn Thị Lãi có 3 tiền án về tội: “Trộm cắp tài sản”, vừa chấp hành xong án phạt tù, trở về địa phương ngày 11-9. Hiện, Công an phường Quy Nhơn Nam đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh các nội dung liên quan để xử lý Nguyễn Thị Lãi theo đúng quy định của pháp luật.