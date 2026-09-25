Phát hiện, bắt giữ đối tượng bị truy nã
Ngày 25-9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Quảng Ninh) cho biết:
Trưa 24-9, trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (phường Móng Cái 1, TP Quảng Ninh), cán bộ của đơn vị phát hiện đối tượng Lê Thị Hà (sinh năm 1972, trú tại xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) đang bị Công an TP Hà Nội truy nã về tội trộm cắp tài sản. Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã bắt giữ, bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/tin-tuc/phat-hien-bat-giu-doi-tuong-bi-truy-na-1058352