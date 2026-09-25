Phát hiện, bắt giữ đối tượng bị truy nã

Trải qua 25 năm, chặng đường đủ dài để một tờ báo khẳng định bản lĩnh, bản sắc và vị trí của mình trong đời sống báo chí cũng như trong lòng bạn đọc. Với Báo Công lý, hành trình ấy được viết nên bằng sự tận tâm của những người làm báo, bằng tiếng nói trách nhiệm trước các vấn đề của đời sống pháp luật, bảo vệ lẽ phải và trên hết là bằng niềm tin của cán bộ Tòa án, luật sư, doanh nghiệp và nhân dân.