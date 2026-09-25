Để Tết Trung thu an toàn

Ngày 14-9, Đội Quản lý thị trường số 15 (Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội) kiểm tra hai cơ sở kinh doanh tại khu vực tổ 11, phường Lĩnh Nam, TP Hà Nội, phát hiện 2.230 sản phẩm bánh Trung thu và kẹo là thực phẩm bao gói sẵn do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ kèm theo quy định, được xác định là hàng hóa nhập lậu. Tổng trị giá hàng hóa theo giá niêm yết của hai vụ việc hơn 17 triệu đồng. Hai cơ sở bị xử phạt tổng cộng 27 triệu đồng, toàn bộ hàng hóa vi phạm bị tiêu hủy.

Đây là một trong số các vụ việc được phát hiện trong đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu năm 2026. Theo số liệu của Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội, từ ngày 10-8 đến hết ngày 15-9, lực lượng đã kiểm tra, xử lý 118 vụ việc, gồm 73 vụ liên quan đến thực phẩm, 44 vụ đồ chơi trẻ em và 1 vụ đồ dùng học tập. Tổng số tiền phạt là 902,5 triệu đồng, tổng trị giá hàng hóa là 5,7 tỷ đồng.

Đội Quản lý thị trường số 25 (Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội) phối hợp Công an phường Chương Mỹ kiểm tra nguyên liệu làm bánh Trung thu tại cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Ảnh: Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội

Ông Kiều Đình Cảnh, Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của thành phố về tháo gỡ những điểm nghẽn trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, đơn vị xây dựng kế hoạch kiểm tra theo mặt hàng, nhóm đối tượng và địa điểm kinh doanh. Trong cao điểm Trung thu, bánh Trung thu là mặt hàng trọng tâm, với mục tiêu bảo đảm thực phẩm lưu thông trên địa bàn an toàn cho người sử dụng.

Bên cạnh các điểm kinh doanh trực tiếp, hoạt động bán bánh qua hội, nhóm và mạng xã hội cũng được chú trọng giám sát. Theo ông Kiều Đình Cảnh, các loại bánh sản xuất theo hình thức “handmade” có xu hướng gia tăng, trong đó có những sản phẩm chưa được cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm soát. Việc quảng bá, nhận đơn qua mạng khiến người mua khó xác định đầy đủ điều kiện sản xuất và nguồn gốc hàng hóa. Không chỉ vậy, khó khăn còn nằm ở phương thức cất giữ, giao nhận hàng. Các đối tượng này thường lưu trữ hàng tại căn hộ chung cư hoặc tập kết ngoài địa bàn Hà Nội, khi có đơn mới giao cho lực lượng vận chuyển công nghệ nhằm tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng.

Đội Quản lý thị trường số 22 (Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội) tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất bánh Trung thu tại phường Thượng Cát, thành phố Hà Nội. Ảnh: Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội

Để nâng cao hiệu quả kiểm soát, Chi cục ứng dụng công nghệ thông tin, theo dõi dấu hiệu vi phạm trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, tiếp nhận phản ánh qua đường dây nóng và thông tin cảnh báo an toàn thực phẩm của thành phố. Trên cơ sở đó, phối hợp với các sàn thương mại điện tử, cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, xác minh và xử lý vi phạm.

Đợt cao điểm tiếp tục đến hết ngày 30-9-2026. “Để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình, người tiêu dùng cần thận trọng khi lựa chọn thực phẩm, ưu tiên mua tại những cơ sở kinh doanh uy tín, có địa chỉ rõ ràng. Trước khi mua và sử dụng, cần kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, nhãn hàng hóa cùng các thông tin về đơn vị sản xuất, thành phần, ngày sản xuất, hạn sử dụng và hướng dẫn bảo quản”, ông Kiều Đình Cảnh khuyến nghị.