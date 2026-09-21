Vợ chồng trẻ dân tộc Dao đồng lòng vượt khó

Xã Ba Chẽ nhân rộng nhiều gia đình phát triển kinh tế. (Ảnh: TG)

Không chỉ vươn lên thoát nghèo, cách hai vợ chồng người Dao cùng bàn bạc, chia sẻ và đồng hành trong phát triển kinh tế còn trở thành một câu chuyện đẹp về ý chí vượt khó, vươn lên xây dựng kinh tế ở vùng cao.

Từ khó khăn đến mô hình kinh tế tổng hợp

Những ngày đầu lập nghiệp, cuộc sống của vợ chồng anh Triệu Kim Phượng và chị Chíu Thị Mai gặp không ít khó khăn. Thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm sản xuất, việc xây dựng một mô hình kinh tế ổn định từng là bài toán chưa tìm được lời giải đối với gia đình trẻ ở vùng miền núi.

Bước ngoặt đến khi gia đình được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi giải quyết việc làm. Có thêm nguồn lực để đầu tư sản xuất, anh chị chủ động tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi do Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân xã Ba Chẽ tổ chức. Những kiến thức được trang bị từ các lớp tập huấn nhanh chóng được hai vợ chồng áp dụng vào thực tế sản xuất.

Gia đình anh Phượng, chị Mai phát triển mô hình kinh tế vươn lên thoát nghèo.

Thay vì chỉ tập trung vào trồng rừng, anh chị mạnh dạn chuyển hướng, xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp để tạo thêm nhiều nguồn thu. Hiện gia đình đang duy trì đàn hươu sao 10 con, kết hợp nuôi thả hơn 100 con gà, ngan. Bên cạnh sản xuất nông nghiệp, chị Mai còn làm dịch vụ chăm sóc tóc, chăm sóc da và kinh doanh hàng tạp hóa ngay tại nhà.

Việc kết hợp nhiều loại hình sản xuất, kinh doanh giúp gia đình có thêm nguồn thu, tận dụng được điều kiện sẵn có và từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế. Theo chia sẻ của gia đình anh Phượng, mỗi năm mô hình mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng, trở thành nguồn động lực để anh chị tiếp tục đầu tư, mở rộng sản xuất.

Với một hộ dân tộc Dao ở vùng miền núi còn nhiều khó khăn, kết quả ấy không chỉ mang ý nghĩa về kinh tế mà còn cho thấy hiệu quả của việc chủ động tìm hướng đi phù hợp, biết tận dụng nguồn vốn hỗ trợ và tích cực học hỏi khoa học kỹ thuật.

Chị Chíu Thị Mai chia sẻ, đến nay đàn hươu và đàn gia cầm của gia đình đã phát triển tương đối ổn định, tạo nguồn thu thường xuyên, giúp cuộc sống gia đình vững vàng hơn trước.

“Vợ chồng tôi luôn bàn bạc với mong muốn phát triển mô hình này bền vững hơn, chủ động học hỏi thêm kỹ thuật mới. Tôi cũng hy vọng những gia đình vùng cao địa phương sẽ tự tin, mạnh dạn hơn trong việc định hướng phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn”, chị Mai nói.

Vợ chồng đồng lòng, quyết chí

Điểm đáng chú ý trong câu chuyện của gia đình anh Phượng, chị Mai không chỉ nằm ở hiệu quả của mô hình kinh tế mà còn ở cách hai vợ chồng cùng chia sẻ trách nhiệm trong gia đình.

Ở ngôi nhà này, sự bình đẳng không phải là những lời nói mang tính khẩu hiệu mà được thể hiện qua những công việc cụ thể hằng ngày. Từ chăm sóc con cái, dọn dẹp nhà cửa đến lao động sản xuất, cả hai vợ chồng đều chủ động chia sẻ và hỗ trợ nhau.

Những kế hoạch chi tiêu, phương án sản xuất hay dự định phát triển kinh tế đều được hai vợ chồng trao đổi trước khi quyết định. Cách làm ấy giúp mỗi người đều có tiếng nói trong gia đình, đồng thời tạo sự thống nhất trong những quyết định liên quan đến cuộc sống chung.

Nhờ ý chí, đồng lòng, đôi vợ chồng trẻ tạo thêm động lực trong phát triển kinh tế.

Anh Phượng cho rằng chính sự đồng thuận và tôn trọng lẫn nhau đã giúp hai vợ chồng vượt qua những khó khăn trong quá trình lập nghiệp.

“Hai vợ chồng tôi luôn tôn trọng nhau, bàn bạc, thống nhất trước khi bắt tay vào thực hiện một việc gì đó. Vợ tôi có rất nhiều ý tưởng hay, nhạy bén và mạnh dạn đề xuất cách làm mới. Tôi không còn nghĩ "việc lớn" mặc định là của đàn ông nữa, mà coi vợ là người đồng hành thực sự, cùng quyết định mọi vấn đề. Quan trọng nhất là hai vợ chồng đồng lòng, khi đã thống nhất mục tiêu và cùng cố gắng thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua”, anh Phượng chia sẻ.

Câu chuyện của gia đình anh Phượng, chị Mai cho thấy phát triển kinh tế và xây dựng gia đình bình đẳng có thể song hành. Khi mỗi thành viên được tôn trọng, được tham gia vào các quyết định chung và cùng chia sẻ trách nhiệm, gia đình không chỉ có thêm động lực phát triển kinh tế mà còn tạo dựng được sự gắn kết trong cuộc sống.

Lan tỏa mô hình ở vùng cao

Từ hiệu quả bước đầu, mô hình của gia đình anh Phượng, chị Mai đã thu hút sự quan tâm của người dân trong khu vực. Nhiều hộ dân tại địa phương đến tham quan, tìm hiểu cách phát triển kinh tế cũng như cách hai vợ chồng tổ chức cuộc sống gia đình.

Không chỉ tạo nguồn thu cho chính gia đình mình, mô hình còn góp phần lan tỏa cách nghĩ mới trong cộng đồng, nhất là về vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình.

Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ba Chẽ dự kiến tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới; tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật và hỗ trợ hội viên phụ nữ tiếp cận nguồn vốn vay.

Mô hình kinh tế hiệu quả như gia đình chị Mai, anh Phượng sẽ được chú trọng nhân rộng tại xã Ba Chẽ.

Cùng với đó, những mô hình kinh tế hiệu quả như gia đình chị Mai, anh Phượng sẽ được chú trọng nhân rộng, qua đó tạo thêm động lực để phụ nữ vùng cao chủ động tham gia phát triển kinh tế, đồng thời thúc đẩy xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ.

Từ những ngày đầu thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm đến khi xây dựng được mô hình kinh tế tổng hợp cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, hành trình của gia đình anh Triệu Kim Phượng và chị Chíu Thị Mai là câu chuyện về ý chí vươn lên và sự đồng lòng.

Ở vùng miền núi Ba Chẽ, nơi điều kiện phát triển kinh tế vẫn còn không ít khó khăn, cách làm của gia đình trẻ này cho thấy khi nguồn lực được trao đúng lúc, kiến thức được trang bị đầy đủ và các thành viên trong gia đình cùng chung sức, những mô hình kinh tế phù hợp hoàn toàn có thể được hình thành và phát triển.

Quan trọng hơn, từ một gia đình biết chia sẻ trách nhiệm và cùng nhau quyết định, những giá trị về bình đẳng, tiến bộ đang từng bước được lan tỏa trong cộng đồng vùng cao ở Quảng Ninh.

"Gia đình chị Mai là minh chứng cho những thay đổi tích cực trong việc định hướng phát triển kinh tế gia đình, đặc biệt tại khu vực vùng cao. Khi được tạo điều kiện, họ có thêm cơ hội phát huy năng lực, sự sáng tạo; qua đó góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống và xây dựng gia đình hạnh phúc. Đây cũng chính là nền tảng để xây dựng gia đình tiến bộ, văn minh và bền vững, con cái được học hành đến nơi đến chốn”, bà Đinh Thị Diệu, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ba Chẽ nhận định.