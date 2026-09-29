Cải thiện môi trường kinh doanh: Doanh nghiệp cần sự thuận tiện

Chính sách cần đi cùng doanh nghiệp

Môi trường kinh doanh thường được nhìn qua những chỉ số, bảng xếp hạng hay các mục tiêu cải cách được đặt ra hằng năm. Tuy nhiên, với doanh nghiệp, cảm nhận rõ nhất lại đến từ những việc rất cụ thể: thông tin có dễ tìm hay không, thủ tục có rõ ràng không, hồ sơ được xử lý trong bao lâu và khi phát sinh vướng mắc, doanh nghiệp có biết tìm đến đâu để được giải quyết.

Việc đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển được xem là hướng đi trọng tâm của tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian tới. Trong ảnh: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm (ở giữa) đi kiểm tra tại các công trình trọng điểm để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đang gặp phải

Đây cũng là một trong những vấn đề Quảng Ngãi đang đặt ra trong quá trình cải thiện, nâng cao Chỉ số Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2026–2030 và năm 2026.

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2026–2030 và năm 2026 do Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi chủ trì, những hạn chế trong kết quả đánh giá năm 2025 được nhìn nhận như một cơ sở để tiếp tục điều chỉnh cách thức hỗ trợ doanh nghiệp.

Quảng Ngãi đã xác định Sở Công Thương là đầu mối trong triển khai các nhiệm vụ liên quan đến chỉ số này. Cùng với đó, Kế hoạch 334/KH-UBND đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó có những nội dung liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các hiệp định thương mại tự do và nâng cao khả năng tiếp cận các chính sách hỗ trợ.

Trong cuộc họp mới đây giữa UBND tỉnh Quảng Ngãi với các doanh nghiệp là chủ mỏ khoáng sản để nắm bắt được những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình vận hành. Tại đây, đại diện các chủ mỏ đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị và yêu cầu giải đáp thông tin liên quan đến hoạt động quản lý, khai thác khoáng sản mà doanh nghiệp được cấp phép.

Đồng thời, đề nghị được hướng dẫn chi tiết hơn về trình tự, thủ tục để nâng công suất khai thác đối với các mỏ đủ điều kiện, đẩy nhanh thủ tục chấp thuận vật liệu phục vụ các công trình, dự án và giải quyết nhu cầu thị trường đang tăng cao.

Như đại diện của chủ mỏ đá Hòn Gai Nghĩa Thuận cho biết, doanh nghiệp đã có đơn kiến nghị gửi cơ quan chủ quản của UBND tỉnh, đề nghị xin nâng công suất khai thác từ đầu năm thế nhưng đến nay, vẫn không được chấp thuận. Nhiều thủ tục, giấy tờ vẫn chưa được giải thích rõ khiến hồ sơ chưa hoàn thiện, dẫn đến việc bị trả đi trả lại, rất tốn thời gian.

Nói về điều này, ông Nguyễn Thanh Mân, Giám đốc Sở Công Thương Quảng Ngãi cho rằng, một hồ sơ của doanh nghiệp bị trả đi trả lại nhiều lần thì cần phải xem lại năng lực của cán bộ chuyên môn phụ trách. “Việc trả đi trả lại nhiều lần có thể xem xét hành vi nhũng nhiễu hay không. Bởi nếu được hướng dẫn kỹ càng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thì không thể như vậy được, trừ khi vướng các quy định của pháp luật. Vì vậy, đừng để thủ tục hành chính là điểm nghẽn”, ông Mân nói.

Thuận tiện hơn để doanh nghiệp mạnh hơn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền cũng nhất quán với quan điểm, không để thủ tục hành chính trở thành rào cản trong việc triển khai các kế hoạch cấp thiết, tạo một môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp.

Ngoài việc tạo môi trường thuận lợi thì tăng cường xúc tiến thương mại, hỗ trợ cho các doanh nghiệp có thêm nhiều cơ hội kết nối cũng là một giải pháp cần được chú trọng

Ông Hiền nhấn mạnh, một doanh nghiệp có thể không cần quá nhiều chương trình hỗ trợ nếu họ có thể dễ dàng tìm được chính sách phù hợp, biết rõ điều kiện để tiếp cận, được hướng dẫn thống nhất và hoàn thành thủ tục trong thời gian hợp lý. Ngược lại, một chính sách dù được thiết kế tốt nhưng khó tiếp cận cũng khó phát huy đầy đủ hiệu quả. Vì vậy, cải thiện môi trường kinh doanh cần được nhìn từ chính trải nghiệm của doanh nghiệp.

Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thời gian luôn gắn với chi phí. Mỗi lần doanh nghiệp phải đi lại để bổ sung hồ sơ, chờ đợi thông tin hoặc tìm kiếm một đầu mối xử lý vướng mắc đều có thể phát sinh thêm chi phí.

Theo ông Nguyễn Thanh Mân, Giám đốc Sở Công Thương Quảng Ngãi, với doanh nghiệp nhỏ và vừa, tác động này càng rõ hơn bởi nguồn lực về nhân sự và tài chính thường hạn chế. Một cán bộ phải dành nhiều thời gian để xử lý thủ tục hành chính cũng đồng nghĩa với việc doanh nghiệp mất thêm nguồn lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

“Bởi vậy, sự thuận tiện trong môi trường kinh doanh không phải là yêu cầu mang tính hình thức. Đó là một phần của năng lực cạnh tranh địa phương”, ông Mân nói thêm.

Đặc biệt, với doanh nghiệp nhỏ và vừa, việc được hỗ trợ không nhất thiết chỉ là hỗ trợ bằng nguồn lực tài chính. Nhiều khi, điều họ cần trước hết là được cung cấp thông tin đầy đủ, được hướng dẫn đúng và được kết nối với đúng cơ quan có thẩm quyền.

Một môi trường kinh doanh thuận lợi không nhất thiết phải là nơi có nhiều chính sách nhất. Quan trọng hơn là chính sách phù hợp, thông tin minh bạch, thủ tục thuận tiện và cơ quan quản lý có khả năng đồng hành cùng doanh nghiệp khi phát sinh vấn đề.

Khi doanh nghiệp không phải mất quá nhiều thời gian để “tìm đường” trong các thủ tục, nguồn lực sẽ được tập trung nhiều hơn cho sản xuất, đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường và nâng cao sức cạnh tranh.

Khi Quảng Ngãi mở rộng không gian phát triển, đẩy mạnh công nghiệp, thương mại, dịch vụ và thu hút đầu tư, yêu cầu này càng trở nên rõ ràng. Doanh nghiệp cần một môi trường mà ở đó các quy định được công khai, thông tin được cập nhật, thủ tục được chuẩn hóa và những vướng mắc phát sinh có đầu mối xử lý cụ thể.