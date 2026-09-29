Standard Chartered dự báo GDP quý 3 tăng 8,7%

Standard Chartered dự báo GDP Việt Nam quý 3 sẽ tăng cao hơn quý 2. Ảnh minh họa: Hà Anh/Mekong ASEAN

Tại báo cáo kinh tế công bố ngày 28/9, Ngân hàng Standard Chartered dự báo GDP Việt Nam quý 3/2026 tăng 8,7% so với cùng kỳ, cao hơn mức 8,4% của quý 2, cho thấy đà tăng trưởng vẫn được duy trì dù môi trường bên ngoài còn nhiều thách thức.

Kinh tế Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì động lực tăng trưởng mạnh trong thời gian còn lại của năm 2026. Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP trong nửa cuối năm 2026 đạt 10,6% so với cùng kỳ năm trước (YoY) và giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 ở mức 9,5%.

Theo Standard Chartered, mặc dù các yếu tố bất định từ bên ngoài vẫn còn, các chính sách hỗ trợ tăng trưởng được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố triển vọng tăng trưởng của Việt Nam trong những tháng cuối năm.

Các chỉ số kinh tế tháng 9 được dự báo tiếp tục phản ánh đà mở rộng của nền kinh tế. Sản xuất công nghiệp dự kiến tăng 13,2% YoY, trong khi hoạt động thương mại tiếp tục duy trì tích cực trong quý 3. Standard Chartered ước tính xuất khẩu trong quý 3/2026 tăng 27,2% YoY trong khi nhập khẩu dự kiến tăng 40,0% YoY.

Lạm phát tháng 9 được dự báo ở mức 4,5% so với cùng kỳ năm trước, duy trì quanh ngưỡng mục tiêu kiểm soát lạm phát của Chính phủ.

Ông Tim Leelahaphan, Chuyên gia Kinh tế cấp cao phụ trách thị trường Việt Nam và Thái Lan, Ngân hàng Standard Chartered nhận định rằng nền kinh tế Việt Nam tiếp tục cho thấy khả năng chống chịu vững vàng, được củng cố bởi nhu cầu nội địa vững chắc, hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại duy trì tích cực.

"Chúng tôi kỳ vọng đà tăng trưởng sẽ tiếp tục được duy trì trong những tháng còn lại của năm. Mặc dù các yếu tố bất định từ bên ngoài vẫn hiện hữu, các chính sách hỗ trợ tăng trưởng cùng hoạt động kinh tế duy trì tích cực được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố triển vọng tăng trưởng của Việt Nam đến cuối năm," ông Tim Leelahaphan chia sẻ.

Một tổ chức khác là Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cũng vừa nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam. Tại họp báo ngày 23/9, ADB dự báo GDP tăng 7,8% năm 2026 và 7,6% năm 2027, lần lượt cao hơn mức 7,2% và 7% mà tổ chức này đưa ra trong báo cáo tháng 7.