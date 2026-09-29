Mercedes-Benz chịu sức ép lớn từ thuế của Mỹ và ô tô Trung Quốc

Mercedes-Benz có thể sẽ nối gót Volkswagen trở thành hãng xe hơi của Đức buộc phải đóng cửa các nhà máy sản xuất trong nước trước sức ép từ các nhà sản xuất đến từ Trung Quốc.

Giám đốc sản xuất của Mercedes-Benz Michael Schiebe, đã có cuộc gặp với các công nhân tại nhà máy Sindelfingen của hãng vào đầu tuần này và tuyên bố rằng, mục tiêu của công ty là duy trì tất cả các cơ sở sản xuất tại Đức. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng, nếu không thể làm được điều này, hãng sẽ phải đóng cửa một nhà máy lắp ráp và một nhà máy sản xuất động cơ tại Đức.

Một nhà máy ô tô tại Đức của Mercedes-Benz (Ảnh: Carscoops).

Điều kiện để giữ được tất cả các nhà máy hiện hữu tại Đức là Mercedes cần phải đạt được thỏa thuận về các biện pháp cắt giảm chi phí mới với công đoàn IG Metall, đại diện cho hàng nghìn nhân viên của công ty. Ngoài ra, hãng cũng cần các điều kiện khung thúc đẩy năng suất tại Đức, Mercedes xác nhận trong một tuyên bố gửi cho Reuters.

Tuy nhiên, đại diện của IG Metall không đón nhận tích cực theo hướng đóng cửa các nhà máy tại Đức trong tương lai. Ngược lại, họ cho rằng việc đe dọa đóng cửa nhà máy không phải là cách để định hình tương lai.

Phía đại diện công đoàn IG Metall cho rằng, bất cứ ai dùng đến những lời đe dọa như vậy đều phải lường trước sự phản kháng quyết liệt của họ. Nếu ban quản lý tin rằng, họ có thể gây áp lực lên người lao động bằng tối hậu thư "nhượng bộ hoặc đóng cửa nhà máy", thì câu trả lời của chúng tôi rất rõ ràng là "không đời nào".

Thực tế, những khó khăn mà Mercedes-Benz đang gặp phải tương tự như những gì Volkswagen đang trải qua. Một báo cáo gần đây cho thấy Tập đoàn Volkswagen đang xem xét việc đóng cửa bốn nhà máy ở Đức trong khoảng thời gian từ năm 2031 - 2034.

Tuy nhiên, ông Michael Schiebe không đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cơ sở lắp ráp và sản xuất động cơ nào của hãng tại Đức đang bị đe dọa. Hiện tại, hãng đang vận hành bảy nhà máy sản xuất động cơ tại Đức, ngoài ba nhà máy lắp ráp xe.

Hiện, cả hai thương hiệu đều bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, bao gồm BYD, Geely, GAC, Changan và các hãng khác, với các mẫu xe thường có giá thấp hơn đáng kể so với Mercedes và các đối thủ châu Âu truyền thống.

Dữ liệu bán hàng cho thấy, trong quý thứ hai năm nay, doanh số bán hàng của Mercedes tại Trung Quốc giảm mạnh 30% và hãng đã ghi nhận khoản lỗ 800 triệu đô la Mỹ tại thị trường này. Thêm vào đó, chi phí thuế quan cao cũng gây khó khăn cho công ty. Chỉ riêng trong năm 2025, nhà sản xuất ô tô này đã chịu thiệt hại 1,1 tỷ đô la Mỹ do thuế quan của Mỹ.

Đây có thể là những sức ép rất lớn, ảnh hưởng đến sự duy trì sản xuất các nhà máy của Mercedes-Benz tại nước Đức trong tương lai không xa.