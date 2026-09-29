VKSND khu vực 9, TP Hồ Chí Minh triển khai mô hình 'một kèm một' trong 'Bình dân học vụ số'

Đồng chí Lê Minh Trí - Viện trưởng VKSND khu vực 9, TP HCM triển khai Chiến dịch 100 ngày cao điểm thực hiện phòng trào “Bình dân học vụ số” ngành Kiểm sát nhân dân tại đơn vị.

Hưởng ứng Chiến dịch 100 ngày cao điểm thực hiện Phong trào “Bình dân học vụ số” trong ngành Kiểm sát nhân dân, VKSND khu vực 9, TP Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giúp công chức, người lao động tiếp cận chương trình thuận lợi, thực chất và phấn đấu hoàn thành trước thời hạn.

Đơn vị xác định việc học không chỉ nhằm hoàn thành chương trình, mà quan trọng hơn là từng bước đưa kỹ năng số vào phục vụ công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Thực hiện Kế hoạch số 159/KH-VKSTC ngày 26/8/2026 của VKSND tối cao và Kế hoạch số 1186/KH-VKS ngày 28/8/2026 của VKSND TP Hồ Chí Minh, VKSND khu vực 9 đã ban hành Kế hoạch số 511/KH-VKS-KV9 ngày 10/9/2026, xác định cụ thể mục tiêu, yêu cầu, nội dung và trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân trong thực hiện chiến dịch.

Ngay sau khi được cấp tài khoản, lãnh đạo đơn vị tổ chức phổ biến mục đích, yêu cầu của phong trào; hướng dẫn công chức, người lao động đăng nhập, sử dụng nền tảng và chủ động xây dựng lộ trình học tập phù hợp.

Chương trình gồm 26 chuyên đề với 136 bài học theo hình thức Micro-learning, tập trung vào các nội dung về chuyển đổi số, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo; kỹ năng sử dụng thiết bị, phần mềm, khai thác dữ liệu, giao tiếp trên môi trường số, sáng tạo nội dung số, bảo đảm an toàn, an ninh mạng và giải quyết vấn đề bằng công nghệ.

Sau khi hoàn thành các chuyên đề, người học phải thực hiện bài kiểm tra cuối chương trình và đạt từ 70% số điểm trở lên để được cấp giấy chứng nhận.

Đến nay, 100% công chức, người lao động VKSND khu vực 9 đã được cấp tài khoản và tham gia học tập trên nền tảng trực tuyến.

Để việc tiếp cận nền tảng thuận lợi hơn, đơn vị xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn đăng nhập và học tập theo từng bước, phổ biến đến toàn thể công chức. Cách làm này giúp hạn chế những khó khăn ban đầu trong thao tác và tạo sự thống nhất khi triển khai.

Một điểm đáng chú ý là, VKSND khu vực 9 thành lập nhóm hỗ trợ nội bộ, triển khai mô hình “một kèm một”, phân công những công chức trẻ, có kỹ năng công nghệ thông tin trực tiếp hướng dẫn các đồng chí lớn tuổi hoặc còn gặp khó khăn trong quá trình đăng nhập, thao tác trên hệ thống và hoàn thành nội dung học tập.

VKSND khu vực 9, TP HCM triển khai mô hình “một kèm một” trong thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”.

Việc hỗ trợ được phân công cụ thể theo từng người, để khi phát sinh vướng mắc đều có đầu mối hướng dẫn kịp thời. Qua đó, việc học không còn là nhiệm vụ riêng của từng cá nhân mà trở thành hoạt động chung, tạo điều kiện để công chức, người lao động cùng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, cán bộ đầu mối thường xuyên theo dõi tiến độ, nhắc lịch học qua các nhóm trao đổi nội bộ, tổng hợp những trường hợp gặp khó khăn để báo cáo lãnh đạo Viện xem xét, hỗ trợ. Lãnh đạo đơn vị cũng trực tiếp tham gia học tập, tạo động lực để công chức, người lao động chủ động hoàn thành chương trình.

Mỗi người được yêu cầu bố trí thời gian học hằng ngày, tránh dồn vào giai đoạn cuối; đồng thời thực hiện nghiêm việc học thực chất, không học hộ, thi hộ, bảo vệ tài khoản cá nhân và tuân thủ các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin, an ninh mạng.

VKSND khu vực 9 xác định kết quả của chiến dịch không chỉ nằm ở tỷ lệ hoàn thành bài học hay giấy chứng nhận, mà còn ở khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng số vào công việc thực tế.

Theo đó, công chức được khuyến khích gắn nội dung học với việc khai thác các phần mềm nghiệp vụ, quản lý và sử dụng dữ liệu số, nâng cao kỹ năng tìm kiếm, kiểm chứng thông tin và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) ở mức độ phù hợp.

Đáng chú ý, đơn vị quán triệt nguyên tắc “Dữ liệu nào, công cụ đó”; tuyệt đối không đưa bí mật nhà nước, tài liệu hồ sơ vụ án chưa công khai, thông tin của người tham gia tố tụng và dữ liệu nội bộ nhạy cảm lên các công cụ AI công cộng.

Trong thời gian còn lại của chiến dịch, VKSND khu vực 9, TP HCM tiếp tục theo dõi sát tiến độ, kịp thời biểu dương những cá nhân hoàn thành sớm, tích cực hỗ trợ đồng nghiệp; đồng thời tập trung hỗ trợ trực tiếp những trường hợp còn chậm tiến độ.

Qua quá trình triển khai, đơn vị hướng đến việc biến những kiến thức tiếp thu từ “Bình dân học vụ số” thành kỹ năng phục vụ công việc hằng ngày, từng bước nâng cao năng lực số và khả năng thích ứng với yêu cầu đổi mới, hiện đại hóa trong ngành Kiểm sát nhân dân.