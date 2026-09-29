Làm giàu từ nuôi vịt dưới tán rừng

Anh Hoàng Lý Thân chăm sóc đàn vịt

Anh Hoàng Lý Thân sinh ra tại thôn Khòn Cháo - Co Cai, xã Lợi Bác. Năm 2014, anh lập gia đình. Cuộc sống khi ấy gặp rất nhiều khó khăn. Anh từng làm nhiều công việc khác nhau để có thu nhập trang trải cuộc sống. Anh có thời gian dài làm tiếp thị, bán thức ăn chăn nuôi tại Quảng Ninh. Chính vì vậy anh có cơ hội được tiếp xúc với nhiều hộ chăn nuôi, tìm hiểu thực tế về cách đầu tư, chăm sóc và thị trường tiêu thụ. Từ những trải nghiệm thực tế, anh Thân bắt đầu suy nghĩ về việc trở về quê lập nghiệp.

Anh Thân chia sẻ: Tôi nhận thấy ở quê có lợi thế về quỹ đất rộng, thuận lợi để xây dựng chuồng trại và phát triển chăn nuôi với quy mô lớn. Sau thời gian cân nhắc, năm 2025, tôi quyết định về quê và lựa chọn nuôi vịt làm hướng phát triển kinh tế. Theo đó, tận dụng diện tích rừng thông của gia đình, tôi đã phát triển mô hình nuôi vịt dưới tán rừng với quy mô ban đầu khoảng 500 con.

Những ngày đầu triển khai mô hình, anh Thân xác định việc nắm vững kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh là yếu tố quan trọng để đàn vịt phát triển tốt. Tận dụng những kiến thức, kinh nghiệm tích lũy trong thời gian làm việc tại Quảng Ninh, anh chủ động tìm hiểu thêm về đặc điểm sinh trưởng của từng giống vịt, chế độ thức ăn và cách phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, anh thường xuyên theo dõi đàn, vệ sinh khu vực chăn nuôi, tiêm phòng đầy đủ và bảo đảm nguồn nước, môi trường luôn sạch sẽ.

Theo anh Thân, nuôi vịt dưới tán rừng thông vừa tận dụng được diện tích đất sẵn có của gia đình, vừa tạo không gian thoáng mát cho đàn vịt. Sau lứa nuôi đầu tiên, nhận thấy đàn vịt sinh trưởng tốt và mang lại hiệu quả kinh tế, anh Thân tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô, từng bước tăng đàn. Hiện nay, gia đình anh Thân nuôi vịt cổ xanh và vịt trắng, duy trì tổng đàn từ 5.000 - 7.000 con. Trung bình mỗi tháng, gia đình xuất bán khoảng 4.000 - 5.000 con, thị trường tiêu thụ chủ yếu trong tỉnh. Sau khi trừ chi phí, mô hình mang lại thu nhập khoảng 50 triệu đồng/tháng cho gia đình, đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho 2 lao động tại địa phương.

Anh Thân chia sẻ thêm: Tôi thấy nuôi vịt khá phù hợp với điều kiện ở địa phương, thời gian nuôi không quá dài, khoảng 3 - 4 tháng là có thể xuất bán. Đặc biệt, sau 40 ngày nuôi, tôi chuyển sang cho vịt ăn ngô hoàn toàn, chất lượng bảo đảm, được khách hàng ưa chuộng và có đầu ra ổn định. Thời gian tới, tôi dự kiến tiếp tục mở rộng quy mô đàn, đồng thời chú trọng hơn đến kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh để nâng cao hiệu quả chăn nuôi.

Không chỉ chú trọng phát triển kinh tế gia đình, anh Thân còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn cùng phát triển chăn nuôi. Hiện nay, anh liên kết với 3 hộ dân và trực tiếp hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh cho đàn vịt, đồng thời kết nối, tìm đầu ra cho sản phẩm, góp phần giúp các hộ yên tâm mở rộng chăn nuôi.

Anh Hà Văn Long, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Lợi Bác cho biết: Anh Hoàng Lý Thân là đoàn viên thanh niên tiêu biểu của xã. Mô hình nuôi vịt của anh bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo thu nhập ổn định cho gia đình và việc làm cho lao động địa phương. Đây cũng là một trong những mô hình để đoàn viên, thanh niên trên địa bàn học hỏi, mạnh dạn phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của gia đình.

Với tinh thần ham học hỏi và sự cần cù, chịu khó, anh Hoàng Lý Thân đã từng bước tìm được hướng đi phù hợp. Mô hình nuôi vịt dưới tán rừng không chỉ giúp gia đình anh có nguồn thu nhập ổn định mà còn cho thấy hiệu quả của việc tận dụng lợi thế đất đai, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế.