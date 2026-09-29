Quảng Ninh và hành trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Sáng 29/9, thành phố Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thành lập thành phố trực thuộc Trung ương, đánh giá kết quả và xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới.

Hội nghị tập trung đánh giá toàn diện quá trình triển khai công tác thành lập thành phố Quảng Ninh, từ rà soát, hoàn thiện các điều kiện, tiêu chuẩn, xây dựng Đề án, thực hiện trình tự, thủ tục đến chuẩn bị các điều kiện vận hành sau khi chuyển đổi mô hình.

Hoàn thành khối lượng công việc lớn trong 7 tháng

Mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 được xác định trong nhiệm kỳ 2025-2030. Từ cuối năm 2025, địa phương tập trung rà soát hiện trạng, các điều kiện, tiêu chuẩn và triển khai đồng thời nhiều nhóm nhiệm vụ.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Tiến Sinh

Qua rà soát 5 điều kiện và 7 tiêu chuẩn về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, tỷ lệ số phường, tỷ lệ đô thị hóa, vị trí và chức năng, tiêu chí đô thị loại I, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội, Quảng Ninh cơ bản đáp ứng 7/7 tiêu chuẩn.

Song song với xây dựng Đề án, Quảng Ninh hoàn thiện hệ thống quy hoạch, chương trình phát triển và phân loại đô thị. Ngày 23/6, Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 được phê duyệt. Ngày 26/6, Quảng Ninh được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I trên toàn bộ địa giới hành chính với diện tích tự nhiên 6.231,27 km², dân số năm 2025 hơn 1,52 triệu người.

Quá trình xây dựng Đề án nhận được sự đồng thuận cao, với 99,96% số hộ gia đình tham gia lấy ý kiến đồng ý, 14 địa phương đạt 100%; HĐND thành phố biểu quyết 100% thống nhất chủ trương.

Sau quá trình hoàn thiện, thẩm định hồ sơ, ngày 24/8, Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố với 100% đại biểu có mặt tán thành. Như vậy, mục tiêu phấn đấu thực hiện trước năm 2030 đã được hiện thực hóa ngay trong năm đầu nhiệm kỳ 2025-2030. Quá trình hoàn thiện các điều kiện, tiêu chuẩn, thực hiện quy trình xin chủ trương, xây dựng và trình hồ sơ Đề án diễn ra trong khoảng 7 tháng.

Công tác chuyển tiếp từ mô hình tỉnh sang thành phố cũng được triển khai với yêu cầu không làm gián đoạn hoạt động của bộ máy và việc phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trước ngày 1/9, thành phố rà soát tổ chức bộ máy, nhân sự, thủ tục hành chính, tài chính, tài sản công, hạ tầng số và cơ sở dữ liệu; thay đổi thông tin 11.929 chứng thư số. Các nhiệm vụ cấp bách được hoàn thành, bộ máy chính quyền vận hành ổn định, không ghi nhận tình trạng gián đoạn giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công do quá trình chuyển đổi.

Đưa vị thế mới thành giá trị phát triển thực chất

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Bùi Văn Khắng khẳng định: Việc thành lập thành phố là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, kết tinh tinh thần “Kỷ luật - Đồng tâm”, khát vọng phát triển bền bỉ của nhiều thế hệ, cùng quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân.

Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Bùi Văn Khắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tiến Sinh

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: “Giá trị lớn của quá trình thành lập thành phố không chỉ nằm ở kết quả cuối cùng là Nghị quyết của Quốc hội, mà quan trọng hơn là ở cách chúng ta tổ chức thực hiện, đưa vị thế mới trở thành những giá trị phát triển thực chất”.

Theo ông Bùi Văn Khắng, trước yêu cầu mới, thành phố phải đổi mới mạnh mẽ phương thức quản trị, xây dựng bộ máy hiệu lực, hiệu quả; chuyển từ quản lý sang quản trị, từ xử lý công việc sang kiến tạo phát triển; đẩy mạnh chính quyền số, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và sử dụng dữ liệu trong quản lý, điều hành.

Quảng Ninh đồng thời tập trung tổ chức lại không gian phát triển, tăng cường liên kết giữa các trung tâm đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cảng biển, cửa khẩu, sân bay; phát huy các động lực từ Hạ Long, Vân Đồn, Quảng Yên, Móng Cái. Việc thu hút đầu tư theo hướng có chọn lọc, ưu tiên dự án công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao, ít phát thải và tạo việc làm tốt.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: “Mọi thành quả của vị thế mới cuối cùng phải được đo bằng chất lượng cuộc sống của nhân dân”.

Theo đó, vị thế mới phải được chuyển hóa thành những lợi ích cụ thể: đi lại thuận lợi hơn, dịch vụ công tốt hơn, việc làm và thu nhập tốt hơn, môi trường sống được cải thiện, an sinh được bảo đảm và khoảng cách thụ hưởng giữa các vùng từng bước thu hẹp.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu từng cơ quan, đơn vị, địa phương chuyển các nhiệm vụ, giải pháp thành chương trình, kế hoạch và sản phẩm cụ thể; trước mắt tập trung hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.