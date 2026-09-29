Phân tích bạc 29/9: Bạc điều chỉnh kéo dài, chờ tín hiệu phục hồi

Đà suy yếu của bạc xuất hiện cùng thời điểm đồng USD tăng trong hơn hai tuần qua, trong khi nhóm kim loại công nghiệp cũng đồng loạt đi xuống, phần nào gia tăng áp lực lên giá.

Tâm lý thị trường hiện khá bình tĩnh, thiên về quan sát và chờ đợi, với chỉ số tâm lý quanh mức 16, vẫn phản ánh trạng thái tương đối tích cực đối với nhóm tài sản biến động mạnh.

Thị trường bạc trong nước hôm nay tiếp tục điều chỉnh giảm tại nhiều thương hiệu lớn như Phú Quý, DOJI, Ancarat và Sacombank-SBJ.

Đà giảm diễn ra khá đồng đều ở cả bạc miếng và bạc thỏi, phản ánh xu hướng suy yếu chung của thị trường bạc trong phiên.

Phân tích biểu đồ hợp đồng tương lai bạc COMEX (SI1!)

Nguồn phân tích: Elliott Wave by Shane | Nguồn dữ liệu: TradingView

Tóm tắt: Từ vùng đỉnh 72,05 USD/oz, giá bạc bước vào nhịp điều chỉnh sâu và kéo dài hơn dự kiến. Sau khi xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ 62,75 USD/oz, giá tiếp tục lùi về kiểm tra vùng hỗ trợ thấp hơn quanh 58,975–61,00 USD/oz.

Trọng tâm: Hiện chưa xuất hiện tín hiệu rõ ràng cho thấy nhịp điều chỉnh đã kết thúc. Thị trường cần hình thành một nhịp phục hồi đủ mạnh và vượt lên trên kênh giá màu tím trên biểu đồ để tạo tín hiệu sớm cho khả năng xu hướng tăng quay trở lại. Mốc 65,505 USD/oz là ngưỡng quan trọng cần theo dõi; nếu giá vượt qua mức này, dư địa cho sóng tăng thứ ba mở rộng lên các vùng cao hơn sẽ được củng cố.

Chừng nào giá vẫn duy trì trên 55,81 USD/oz, xu hướng tăng trung hạn vẫn được giữ vững.