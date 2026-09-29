Theo đó, DOJI Hà Nội và DOJI TP Hồ Chí Minh cùng điều chỉnh giá vàng miếng SJC giảm 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Giá vàng miếng SJC tại đây đang neo ngưỡng 139 triệu đồng/lượng mua vào, 142 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng hôm nay (chiều 29-9): Giá vàng miếng SJC giảm nhẹ. Ảnh minh họa: TTXVN

Bảo Tín Mạnh Hải đang niêm yết giá vàng miếng quanh ngưỡng 138,5 triệu đồng/lượng mua vào; 142,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Phú Quý niêm yết giá vàng miếng quanh ngưỡng 139 triệu đồng/lượng mua vào; 142 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay giảm mạnh và giá bạc giao ngay chịu áp lực lớn trong phiên giao dịch cuối ngày thứ Hai tại Mỹ, do rủi ro căng thẳng tái diễn ở eo biển Hormuz đẩy giá dầu tăng, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao và củng cố kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất nữa của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News, Aakash Doshi, Trưởng bộ phận Chiến lược Vàng tại State Street Investment Management, cho biết vàng đang đối mặt với những khó khăn chiến thuật đáng kể, khi thị trường dự đoán Fed sẽ có những động thái quyết liệt hơn và đồng đô la Mỹ mạnh lên. Tuy nhiên, bất chấp những rủi ro giảm giá, vẫn có một “lực mua mang tính cấu trúc” trên thị trường.

Ông Doshi cho biết việc bán tháo vàng không có gì đáng ngạc nhiên khi kỳ vọng về lãi suất đã thay đổi mạnh mẽ. Tuy nhiên, đợt điều chỉnh hiện tại không làm thay đổi đáng kể triển vọng cấu trúc dài hạn của vàng.