Từng sống xa hoa với máy bay riêng, cuộc sống hiện tại của 'vua sòng bài' Malaysia gây sốc

Aaron Lim là một influencer người Malaysia từng được biết đến trên mạng với biệt danh “Vua sòng bài Genting”. Thế nhưng mới đây, trong video đăng trên Instagram ngày 21/9, người đàn ông 48 tuổi bất ngờ tiết lộ anh đã làm tài xế Grab khoảng 8 tháng qua. Chiếc xe anh sử dụng do một người bạn cho mượn.

Lim cho biết anh bắt đầu chạy Grab vì cần kiếm tiền để trang trải những nhu cầu thiết yếu hằng ngày. Tuy nhiên, với mức giá các chuyến xe hiện nay, thu nhập của anh gần như chỉ đủ để duy trì cuộc sống và chưa thể tích lũy được khoản tiết kiệm nào.

Thông thường, Lim bắt đầu nhận cuốc từ khoảng 13h và làm việc đến 23h mỗi ngày. Anh cho biết trong một ngày thuận lợi, số tiền kiếm được có thể lên tới 200 ringgit Malaysia, tương đương khoảng 1,27 triệu đồng. Sau khi trừ các khoản chi cho đồ ăn, xăng xe và thuốc men, số tiền còn lại không đáng kể. “Số tiền đó chỉ đủ để sống qua ngày”, Lim chia sẻ.

Ảnh: Instagram của Aaron Lim

Công việc lái xe kéo dài nhiều giờ cũng ảnh hưởng tới sức khỏe của anh. Lim cho biết thường xuyên bị đau lưng và gặp vấn đề về giấc ngủ. Tình trạng này kéo dài đến mức anh đã sử dụng thuốc ngủ trong hơn một năm. Theo lời Lim, thuốc ngủ thậm chí khiến vấn đề của anh trở nên tồi tệ hơn.

Trong một video khác đăng ngày 19/9, Lim kể rằng khi thắng bạc, anh thường tiếp tục chơi. Khi thua, anh lại muốn tiếp tục để giành lại số tiền đã mất. Trước đây, anh cũng từng chia sẻ các mẹo và cách chơi cờ bạc trực tuyến.

Nguồn tiền kiếm được khi đó giúp Lim tận hưởng cuộc sống xa hoa. Anh từng di chuyển bằng máy bay riêng, dùng bữa tại những nhà hàng cao cấp và không quá bận tâm tới giá cả.

Theo lời kể của Lim, có những bữa ăn anh sẵn sàng chi 100-200 ringgit Malaysia, tương đương khoảng 637.000 đồng đến 1,27 triệu đồng.

Hiện tại, quan niệm về những bữa ăn của anh đã thay đổi đáng kể. Lim cho biết bản thân cảm thấy biết ơn ngay cả với những bữa ăn đơn giản tại các khu ẩm thực bình dân, đặc biệt khi được hưởng mức giảm giá một nửa.

Sau khi rơi vào khoản nợ khoảng 1 triệu ringgit Malaysia (tương đương hơn 6,3 tỷ đồng), Lim gọi đây là “điểm thấp nhất trong cuộc đời”.

Thay vì tiếp tục cuộc sống trước đây, Lim cho biết anh đang cố gắng làm việc mỗi ngày để tự trang trải cuộc sống. Anh nhìn nhận những tháng ngày ăn chơi, phung phí trong quá khứ đã ở phía sau.

“Những ngày tháng hoang phí của tôi đã qua. Tôi đang bắt đầu lại ở tuổi 48”, Lim chia sẻ.

(Theo Mothership)