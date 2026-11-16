Vinicius: 'Tôi tập luyện ít hơn'

Vinicius thừa nhận đã tập luyện ít hơn ở giai đoạn tiền mùa giải so với các năm trước. Ảnh: Reuters.

Vinicius Junior lần đầu thẳng thắn nhìn nhận trách nhiệm về phong độ sa sút tại Real Madrid. Trong cuộc phỏng vấn với El Pais ngày 16/11, ngôi sao Brazil thừa nhận anh đã tập luyện ít hơn trong kỳ nghỉ hè và chưa chuẩn bị tốt sau thất bại tại World Cup 2026.

“Việc bị loại sớm ở vòng 16 đội trước Na Uy là điều chúng tôi không ngờ tới. Tôi tận dụng kỳ nghỉ để nghỉ ngơi, dành thời gian cho gia đình. Cuối cùng, tôi tập luyện ít hơn những năm trước”, Vinicius chia sẻ.

Tiền đạo 26 tuổi cũng cho biết quá trình gia hạn hợp đồng với Real Madrid và sự quan tâm từ nhiều CLB trong mùa hè ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý của anh. Những yếu tố này góp phần khiến anh khởi đầu mùa giải chậm chạp.

Sau 12 trận cho Real Madrid, Vinicius mới ghi 1 bàn và có 3 kiến tạo. Anh thường xuyên bị thay ra sớm, thậm chí phải ngồi dự bị trong trận gặp Villarreal. Trong khi đó, Yan Diomande nổi lên như đối thủ cạnh tranh đáng gờm ở hành lang cánh trái.

Trong bối cảnh ấy, cú đúp vào lưới Nhật Bản dưới màu áo tuyển Brazil cuối tuần qua giúp Vinicius phần nào giải tỏa áp lực. Anh nhắc lại bối cảnh mùa trước, nơi mình từng chỉ ghi 5 bàn trước tháng 12, nhưng sau đó kết thúc mùa giải với hơn 20 pha lập công.

Vinicius đồng thời nhận trách nhiệm về màn trình diễn ở đội tuyển quốc gia. Anh thừa nhận từng xem các trận giao hữu như những trận đấu thông thường tại CLB, thay vì hiểu rằng người hâm mộ Brazil luôn đòi hỏi chiến thắng.

Sau hai kỳ World Cup, Vinicius cho rằng bản thân phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn. Anh muốn trở thành điểm tựa để các cầu thủ trẻ học hỏi và trưởng thành trong quá trình tái thiết tuyển Brazil dưới thời Carlo Ancelotti.

Mourinho bảo vệ các cầu thủ Real Madrid Ngay sau cuộc đối đầu với AS Roma tại Champions League rạng sáng 15/10, HLV Mourinho đã có những phát biểu đáng chú ý về tập thể Real Madrid và cá nhân Vinicius Junior.