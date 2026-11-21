Câu chuyện bắt đầu trước chuyến làm khách của Arsenal trên sân Liverpool ngày 1/11. Christos Tzolis, cầu thủ từng phải nghỉ thi đấu vì chấn thương gân kheo từ đầu tháng 10, bất ngờ chọn chính mình làm đội trưởng trong đội hình Fantasy Premier League (FPL).

Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người theo dõi trò chơi. Việc Tzolis tự đưa mình vào đội hình được xem như dấu hiệu cho thấy anh đã bình phục và có khả năng trở lại thi đấu.

Thông tin này xuất hiện trước khi Arsenal chính thức công bố đội hình, vô tình làm lộ một phần kế hoạch nhân sự của đội bóng.

Christos Tzolis của Arsenal đã tự chọn mình làm đội trưởng trong đội bóng ảo của mình trước chuyến làm khách đến Liverpool vào tháng này khiến đội hình, chiến thuật đội bóng bị lộ trước đối thủ. Ảnh: Alex Caparros/Getty Images

Tzolis sau đó thực sự góp mặt trong đội hình xuất phát của Arsenal ở trận gặp Liverpool. Đội bóng thành London giành chiến thắng 1-0 trên sân Anfield.

Trước trận đấu với Newcastle United ngày 21/11, HLV Mikel Arteta xác nhận CLB đã có biện pháp để tránh tình trạng tương tự tái diễn. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh việc giữ bí mật đội hình là yếu tố quan trọng, liên quan trực tiếp đến niềm tin và sự chuẩn bị chiến thuật của đội bóng.

Arteta cho biết ông đã trao đổi vấn đề này với các cầu thủ trong đội, đồng thời nhắc đến cả những người thân cận và các con của mình, vốn cũng thường hỏi ông về đội hình thi đấu.

Theo HLV Arsenal, thông tin về nhân sự trước trận cần được bảo mật và CLB sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn việc tiết lộ ngoài ý muốn.

HLV Mikel Arteta ra lệnh cấm các cầu thủ chọn đồng đội trong trò chơi Fantasy Football. Ảnh: ABC News

Khi được hỏi liệu những quy định mới đã được áp dụng hay chưa, Arteta xác nhận điều đó đã được thực hiện. Theo các thông tin được truyền thông đăng tải, cầu thủ Arsenal không được lựa chọn bản thân hoặc đồng đội trong đội hình Fantasy Premier League.

Đây không phải lần đầu một trò chơi bóng đá trực tuyến vô tình làm lộ thông tin nội bộ của các CLB. Trước đó, Chelsea cũng gặp tình huống tương tự khi một số tài khoản Fantasy liên quan đến nhân sự đội bóng bất ngờ loại tiền đạo João Pedro khỏi đội hình trước khi CLB thông báo anh vắng mặt vì chấn thương đùi.

Fantasy Premier League là trò chơi trực tuyến cho phép người tham gia xây dựng đội hình ảo từ các cầu thủ đang thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh. Người chơi được tính điểm dựa trên thành tích thực tế của những cầu thủ mình lựa chọn, như bàn thắng, kiến tạo và số phút thi đấu.

Trò chơi có hơn 11 triệu người tham gia trên toàn thế giới, tạo nên cộng đồng theo dõi và phân tích thông tin cầu thủ rất sôi động. Tuy nhiên, với các CLB chuyên nghiệp, những lựa chọn tưởng chừng chỉ phục vụ mục đích giải trí đôi khi lại trở thành nguồn tiết lộ thông tin trước trận.

Với Arsenal, quy định mới của Arteta cho thấy đội bóng muốn kiểm soát chặt hơn những chi tiết nhỏ có thể ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị. Một lựa chọn trong trò chơi ảo tưởng như vô hại, nhưng cũng đủ để đối thủ có thêm manh mối về tình hình lực lượng.