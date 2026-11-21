VĐV tranh tài tại Hội thao

Phát biểu khai mạc, Thượng tá Nguyễn Thành Chơn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường, Phó Trưởng ban Thường trực Hội thao cho biết, Hội thao diễn ra trong hai ngày 20 và 21.11. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ Quân khu 5 (22.11.1946 – 22.11.2026), đồng thời hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Theo Ban tổ chức, Hội thao nhằm nâng cao thể lực, sức bền cho cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân; tạo sân chơi giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa các đơn vị, qua đó tuyển chọn những nhân tố xuất sắc tham gia các giải đấu cấp tỉnh và khu vực.

Thượng tá Nguyễn Thành Chơn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường, Phó Trưởng ban Thường trực Hội thao phát biểu

Ngay sau Lễ khai mạc, các VĐV bước vào tranh tài ở 3 bộ môn gồm: pickleball (đôi nam, đôi nam nữ), cầu lông (đơn nam, đôi nam nữ) và bóng chuyền nam bãi biển (4 người).

Hào hứng trước giờ thi đấu môn cầu lông, VĐV Nguyễn Văn Lợi chia sẻ: "Tôi rất vui khi góp mặt tại hội thao lần này và sẽ nỗ lực thi đấu hết mình trên tinh thần trung thực, cao thượng để giành thành tích cao nhất."

Đại biểu và các VĐV tham dự Lễ khai mạc Hội thao

Cùng chung niềm phấn khởi, chị Trần Thị Kim Bình (đến từ tổ dân phố Trà Sơn) bày tỏ: "Thể thao giúp tôi rèn luyện sức khỏe và kết nối thêm nhiều bạn bè. Tham gia Hội thao với quyết tâm cao, tôi hy vọng sẽ đạt kết quả tốt và có thêm sức khỏe để đóng góp cho các phong trào của địa phương."

Tặng cờ cho các đơn vị và các đội tham gia Hội thao

Các VĐV tích cực thi đấu tại Hội thao

Lần đầu tiên góp mặt tại sự kiện, VĐV Nguyễn Tiểu Bảo (đoàn Đảng ủy phường Ba Ngòi) cho biết bản thân rất ấn tượng với không khí sôi nổi của Hội thao, xem đây là cơ hội quý báu để cọ xát, học hỏi kinh nghiệm từ những người cùng chung niềm đam mê thể thao.