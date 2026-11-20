Sau hơn 4 tháng, Jose Mourinho đã tìm ra cách vận hành giúp Real Madrid có thể cạnh tranh mọi danh hiệu. Hành trình dài và khó khăn, nhưng CLB Hoàng gia vẫn giữ được đà trên mọi đấu trường.

“Los Blancos” hiện chỉ kém Barca 3 điểm tại La Liga, cùng PSG là hai đội toàn thắng Champions League.

Bernardo Silva thay đổi Real Madrid

Bernardo Silva ban đầu được dự tính đảm nhận một vai trò khiêm tốn hơn nhiều so với tầm ảnh hưởng mà anh hứa hẹn sẽ có từ nay đến cuối mùa.

Bernardo Silva là bước ngoặt tạo cân bằng cho Real Madrid. Ảnh: RMCF

BHL đề nghị chiêu mộ anh để giúp Real giữ quyền kiểm soát trong những phút cuối khi thế trận đã thuận lợi, đồng thời san sẻ số phút thi đấu với các trụ cột ở những trận ít căng thẳng hơn.

Giờ đây, Bernardo là mắt xích quan trọng. Đội bóng phòng ngự chắc chắn hơn nhờ giữ bóng. Real chỉ để Racing dứt điểm 1 lần và Valencia dứt điểm 2 lần.

Bernardo đứng thứ 11 trong đội về số phút thi đấu mùa này, với 721 phút, nhiều hơn các tiền vệ trung tâm như Tchouameni (709) và Camavinga (404).

Cựu tiền vệ Man City dẫn đầu Real về số đường chuyền mỗi trận (62), số đường chuyền thành công (57) và số pha bóng dẫn đến bàn thắng mà anh tham gia. Đáng chú ý, anh còn đứng thứ hai về số pha tranh chấp phòng ngự thành công.

Vị trí của Arda Guler

Mourinho cũng có công khi nhận ra tầm quan trọng của Arda Guler và tìm cho anh một chỗ trong đội hình xuất phát.

Đầu mùa, Mou xem Guler là phương án thay Bellingham ở vị trí số 10. Cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ chơi ở đó trong những trận giao hữu đầu hè và có nhiều đất diễn, bởi tiền vệ người Anh trở lại tập trung muộn sau World Cup.

Khi Jude trở lại, Mourinho đưa Guler sang phải. Từ đó, anh dần khẳng định vị trí của mình. Mourinho từng do dự khi gạt Guler khỏi đội hình xuất phát ở trận đấu lớn đầu tiên của mùa giải, gặp Roma, rồi sau đó điều chỉnh quyết định.

Guler là người dẫn dắt lối chơi tấn công. Anh đứng đầu về kiến tạo (7), tạt bóng vào vòng cấm, chọc khe và chuyền bóng tạo cơ hội. Anh còn ghi 4 bàn, ngang Diomande, kém Bellingham 1 bàn.

Sự ăn ý giữa Guler và Bernardo Silva đã thay đổi cách chơi của Real kể từ khi Mourinho gây bất ngờ với đội hình xuất phát ở trận Siêu kinh điển.

Tầm hoạt động ở La Liga của Guler, số 10 lệch phải. Ảnh: Opta

“Arda rất tài năng. Cậu ấy vẫn còn nhiều điều để hoàn thiện, và may là như vậy. Tôi rất hài lòng”, Mourinho nói. Ông vẫn chưa xem Guler là một tiền vệ trung tâm.

Trong vai trò một số 10 xuất phát từ cánh phải, Guler đang trở thành nhân tố thiết yếu trong cách Real khai thác khoảng trống giữa các tuyến.

Valverde đá hậu vệ biên

Đầu mùa, Mourinho dự định xây dựng Real theo sơ đồ 4-2-3-1 với Tchouameni và Valverde đá cặp ở giữa sân. Trước khi được xếp đá hậu vệ biên trong trận gặp Sevilla, Valverde luôn xuất phát ở hàng tiền vệ, lần lượt chơi cùng Bernardo Silva, Camavinga và cả Trent Alexander-Arnold.

Khi Tchouameni có thể thi đấu, Mourinho ưu tiên xếp anh đá cặp với Valverde. Hai người chơi cùng nhau trong 4 trận liên tiếp. Mourinho nhận ra ông cần thay đổi.

“Với tôi, cậu ấy là một cầu thủ cực kỳ quan trọng đối với đội bóng”, Mourinho nói về việc kéo tuyển thủ Uruguay xuống cánh phải. “Khi là đội trưởng, cậu có trách nhiệm khác.

Tôi nghĩ chính trách nhiệm ấy sẽ khiến cậu ấy đảm nhận vị trí hậu vệ cánh. Nếu hỏi tôi có hài lòng khi cậu ấy đá hậu vệ biên hay không, câu trả lời là có.

Nếu hỏi đội có chơi tốt hơn khi cậu ấy đá ở đó hay không, câu trả lời cũng là có. Vì vậy, tôi nghĩ Fede sẽ tiếp tục đá hậu vệ biên, vì tất cả chúng tôi đều rất thích cách cậu ấy chơi ở đó”.

Phương án Diomande và Vinicius

Mourinho chọn cách đưa Diomande vào đội hình từng bước. Ông muốn giảm áp lực và cho cầu thủ 19 tuổi thời gian thích nghi với việc thi đấu ở một CLB lớn, nhất là sau hợp đồng chuyển nhượng kỷ lục.

Tính toán ấy phát huy tác dụng, còn án treo giò 4 trận của Vinicius tại La Liga mở ra cơ hội cho Diomande.

Diomande hiệu quả và có thể đá cả hai cánh. Ảnh: AS

Dự tính ban đầu là để Diomande đá cánh phải. Phương án ấy khó thành hiện thực vì hai lý do. Arda Guler đã khẳng định được chỗ đứng ở cánh phải, còn Diomande cho thấy anh chơi bên trái hay hơn hẳn.

Cầu thủ Bờ Biển Ngà hiện đứng thứ hai La Liga về số lần rê bóng thành công (43), sau Lamine Yamal (57). Xét theo số phút thi đấu, Diomande có hiệu suất cao hơn. Anh rê bóng thành công trung bình mỗi 20 phút, còn Yamal cần 23 phút.

Kỳ FIFA Days giúp Vinicius tìm lại phiên bản tốt nhất, ghi cú đúp trước Nhật Bản và hat-trick chớp nhoáng vào lưới Singapore.

Vinicius cũng tự soi lại chính mình. “Tôi đã có những sai lầm, lười tập”. Vòng tay Carlo Ancelotti giải tỏa tâm lý cho tuyển thủ Brazil.

Giờ đây, khi đá 3 ngày/trận, việc của Mourinho là xoay tua giữa Vinicius, Diomande, Guler, Bellingham và cả Kylian Mbappe. Tất cả vì đảm bảo thể lực cho giấc mơ cú ăn 3.

Sân Bernabeu với đối thủ Celta Vigo, 3h ngày 22/11, có thể là chiến thắng thứ 9 liên tiếp cho “Mou Team”.