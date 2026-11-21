Ngôi sao người Anh đã trở thành một thành viên quan trọng của đội hình Real Madrid, kể từ khi gia nhập từ Borussia Dortmund vào năm 2023. Jude Bellingham năm nay 23 tuổi, đã ghi 51 bàn thắng trong 156 lần ra sân cho Real Madrid trên mọi đấu trường kể từ khi chuyển đến.

Real Madrid khao khát giữ chân Bellingham dài hạn và đang chuẩn bị hợp đồng "khủng". Ảnh: EPA

Đội chủ sân Bernabeu rất khao khát giữ chân tiền vệ này trong dài hạn và đang chuẩn bị một bản hợp đồng mới với mức đãi ngộ khủng để hiện thực hóa điều đó. Nhật báo Sport của Tây Ban Nha nhận định, lời đề nghị dành cho Bellingham sẽ tương đồng với các điều khoản mà Vinicius Jr đã chấp thuận vào mùa hè.

Cầu thủ người Brazil đã cam kết tương lai của mình với câu lạc bộ, sau khi nhận được lời đề nghị chuyển nhượng từ Arsenal. Vinicius, 26 tuổi, đã ký hợp đồng mới có thời hạn 6 năm, trị giá 480.000 bảng Anh mỗi tuần.

Lời đề nghị dành cho Bellingham sẽ tương đồng với các điều khoản mà Vinicius Jr đã chấp thuận vào mùa hè. Ảnh: Getty

Nếu đây thực sự là lời đề nghị mà Bellingham nhận được, thu nhập của anh sẽ tăng lên đáng kể so với con số 240.000 bảng mỗi tuần ở thời điểm hiện tại. Giao kèo hiện hành của Bellingham tại sân Bernabeu vẫn còn thời hạn tới tận tháng 6 năm 2029.

Mùa giải này, anh tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại La Liga, với 5 bàn thắng và 4 pha kiến tạo trong 16 lần ra sân. Kylian Mbappe được cho là vẫn là cầu thủ có thu nhập cao nhất tại câu lạc bộ, ngôi sao người Pháp được cho là đang kiếm được khoản tiền khổng lồ 500.000 bảng Anh mỗi tuần.

Cách đây không lâu, Real Madrid cũng đã hoàn tất việc gia hạn với tài năng người Thổ Nhĩ Kỳ, Arda Guler đến năm 2032. Chủ tịch Florentino Perez đã dốc sức để đảm bảo các ngôi sao trẻ của đội bóng đều được ràng buộc bằng những bản hợp đồng dài hạn.

Hợp đồng của Arda Guler với Real đến năm 2032. Ảnh: Real Madrid

Những cái tên như Yan Diomande, Marc Cucurella, Carlos Espi, Ibrahima Konate, Dean Huijsen và Endrick đều có hợp đồng kéo dài ít nhất đến năm 2030. Real Madrid sẽ trở lại thi đấu gặp Celta Vigo vào thứ Bảy, và hiện đang kém Barcelona 3 điểm trong cuộc đua giành chức vô địch La Liga.