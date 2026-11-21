HLV Cristiano Roland tự hào về các học trò

Sau trận đấu với U17 Bỉ, HLV Cristiano Roland bày tỏ niềm tự hào về tinh thần thi đấu và những gì các học trò thể hiện. Đặc biệt, việc ghi được hai bàn thắng trước đối thủ được đánh giá cao hơn cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc cùng khả năng tận dụng cơ hội của đội tuyển.

Nhà cầm quân người Brazil đánh giá U17 Bỉ sở hữu chất lượng chuyên môn tốt và có sự khác biệt về đẳng cấp. Tuy nhiên, U17 Việt Nam đã nghiên cứu kỹ đối thủ, tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu để xây dựng phương án thi đấu phù hợp.

HLV Cristiano Roland tự hào về các học trò. Ảnh: VFF.

“Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng về khả năng của đối thủ cũng như những điều có thể tận dụng trong trận đấu để ghi được những bàn thắng như vậy. Tôi rất tự hào về những gì các cầu thủ đã thể hiện trên sân. Các em đã cố gắng hết mình”, HLV Cristiano Roland chia sẻ.

Theo ông, bàn mở tỷ số của U17 Việt Nam khiến đối thủ đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép và duy trì cường độ thi đấu rất nhanh. Trước sức ép liên tục, đội tuyển bộc lộ những khoảng trống trong phòng ngự, đồng thời gặp khó khăn về thể lực.

Dù vậy, U17 Việt Nam vẫn thể hiện tinh thần đáng khen ngợi, không buông xuôi trước sức ép và tiếp tục tìm kiếm cơ hội ghi bàn.

Tinh thần tập thể là nền tảng cho chặng đường tiếp theo

Điều khiến HLV Cristiano Roland hài lòng nhất là các cầu thủ duy trì được quyết tâm đến những phút cuối cùng. Dù kết quả không như mong đợi, màn trình diễn của U17 Việt Nam vẫn mang đến niềm tự hào cho người hâm mộ.

“Tôi rất hài lòng và tự hào vì những gì đội đã thể hiện. Các em đã chơi tốt, giữ được tinh thần cho đến tận những phút cuối cùng. Mặc dù kết quả không phải là một chiến thắng, nhưng tôi nghĩ đây sẽ là niềm tự hào lớn đối với những người làm bóng đá cũng như khán giả Việt Nam”, ông nhấn mạnh.

U17 Việt Nam để lại rất nhiều dấu ấn trước đương kim Á quân châu Âu U17 Bỉ. Ảnh: VFF.

HLV Cristiano Roland cũng khẳng định tinh thần tập thể tiếp tục là nguyên tắc quan trọng trong cách xây dựng đội tuyển. Theo ông, không cá nhân nào có thể giải quyết mọi vấn đề trên sân. Mỗi cầu thủ cần hiểu rõ vai trò, trách nhiệm và thi đấu vì lợi ích chung.

Sau trận ra quân, ban huấn luyện sẽ phân tích những điểm đã làm tốt, đồng thời đánh giá các hạn chế cần khắc phục để chuẩn bị cho lượt trận tiếp theo.

“Chúng tôi sẽ nghiên cứu lại trận đấu hôm nay, rút kinh nghiệm và đưa ra những chiến lược cho trận tiếp theo. Toàn đội sẽ tìm những điểm yếu của đối thủ để phát huy, cố gắng chuẩn bị và tiếp cận trận đấu với quyết tâm có được kết quả tốt nhất”, HLV Cristiano Roland cho biết.

Hai bàn thắng trước U17 Bỉ không chỉ là dấu ấn chuyên môn mà còn cho thấy bản lĩnh và khát vọng của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Tinh thần chiến đấu đến cùng sẽ là hành trang quan trọng để U17 Việt Nam tiếp tục chinh phục những thử thách tại đấu trường thế giới.