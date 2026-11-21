Pochettino tỏ rõ mong muốn được tham dự vào các quyết định quan trọng của MU. Ảnh: Reuters.

Ngay trong buổi họp báo đầu tiên, Pochettino đã phát đi thông điệp rõ ràng về quyền hạn tại Old Trafford. Nhà cầm quân người Argentina muốn có tiếng nói trong toàn bộ những quyết định liên quan đến đội hình, thay vì chỉ tập trung vào công việc huấn luyện.

“Tôi muốn tham gia vào tất cả quyết định quan trọng liên quan đến đội hình trong tương lai”, Pochettino nhấn mạnh. Ông cho rằng chức danh HLV trưởng hay nhà quản lý không quan trọng bằng cơ cấu tổ chức, cách giao tiếp và mối quan hệ giữa các bộ phận.

Tuyên bố này xuất hiện trong bối cảnh Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox chịu sức ép ngày càng lớn. Wilcox từng xảy ra bất đồng với Ruben Amorim. Ông cũng là người bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV tạm quyền hồi tháng 1 trước khi trao vị trí chính thức vào tháng 5. Carrick sau đó bị sa thải vào tháng 11.

Pochettino từng trải qua môi trường quản lý phức tạp tại Chelsea. Ông chỉ làm việc ở Stamford Bridge một mùa giải trong vai trò HLV trưởng. Trước đó, nhà cầm quân này có 5 năm rưỡi dẫn dắt Tottenham.

Tại MU, Pochettino bắt đầu xây dựng quan hệ với các cầu thủ bằng những cuộc trò chuyện riêng. Ông tiết lộ đã dành ba giờ gặp gỡ từng thành viên đội một trong ngày tập luyện đầu tiên tại Carrington.

Một trong những vấn đề được quan tâm là tương lai của Bruno Fernandes. Tiền vệ người Bồ Đào Nha chỉ còn 6 tháng hợp đồng, dù MU có quyền gia hạn đến tháng 6/2028. Pochettino chưa cam kết đội trưởng sẽ ở lại sau mùa giải này, nhưng khẳng định Bruno vẫn giữ vai trò thủ lĩnh.

Pochettino được giao nhiệm vụ vực dậy MU, đội bóng đang đứng thứ 18 tại Premier League. Muốn làm được điều đó, ông không chỉ cần cải thiện chuyên môn mà còn phải xác lập quyền hạn trong bộ máy lãnh đạo vốn nhiều biến động của CLB.

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