Paz từ chối trở lại Real Madrid. Ảnh: Reuters.

Theo Radio MARCA, quyết định tiếp tục gắn bó với Como hoàn toàn xuất phát từ nguyện vọng cá nhân của Paz. Bình luận trên chương trình La Tribu của Radio MARCA, nhà báo Selene Melian khẳng định cô có thông tin trực tiếp từ gia đình cầu thủ, đặc biệt là Pablo Paz, cha của tiền vệ 22 tuổi và từng khoác áo đội tuyển Argentina.

"Tôi biết Nico và gia đình cậu ấy, vì vậy tôi hiểu rõ mình đang nói về điều gì. Thông tin mà chúng tôi có được là chính Nico quyết định ở lại Como trong mùa giải này", nữ nhà báo chia sẻ.

Theo Melian, yếu tố quan trọng nhất khiến Paz lựa chọn Italy là cơ hội được thi đấu thường xuyên dưới sự dẫn dắt của HLV Cesc Fabregas. Nếu trở lại Real, tiền vệ này sẽ phải cạnh tranh với hàng loạt ngôi sao ở tuyến giữa và khó có thể đảm bảo suất đá chính.

Nữ phóng viên thậm chí đặt câu hỏi về khả năng Paz chiếm được vị trí trong đội hình Real: "Bạn sẽ loại ai khỏi đội hình hiện tại để Nico chắc chắn được đá chính? Bellingham sao?".

Melian cũng nhấn mạnh Paz vẫn nuôi tham vọng trở lại Bernabeu trong tương lai, nhưng việc tiếp tục thi đấu tại Como là lựa chọn hợp lý hơn ở thời điểm hiện tại. Tại đây, cầu thủ người Argentina có nhiều cơ hội ra sân và tiếp tục hoàn thiện bản thân dưới sự hướng dẫn của HLV Fabregas.

Paz rời Madrid ở tuổi 19 để tìm một suất đá chính thường xuyên. Hai năm sau, tài năng người Argentina tỏa sáng tại Como và được nhiều CLB lớn săn đón. Theo AS, Real có điều khoản ưu tiên mua lại Paz với mức giá 80 triệu euro.

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