Nhận định trước trận đấu Man City vs Fulham

Man City dưới triều đại HLV Enzo Maresca đang đối mặt với bài toán nan giải nhất kể từ đầu mùa giải. Từ vị thế của kẻ dẫn đầu bảng xếp hạng sau màn khởi đầu như mơ, đội chủ sân Etihad bất ngờ trượt dài và tụt xuống vị trí thứ 3, bị đội đầu bảng Arsenal bỏ xa tới 6 điểm.

Dù vậy, xét về chất lượng nhân sự và sức mạnh tổng thể, Man City vẫn ở một đẳng cấp vượt trội so với phần lớn các đối thủ tại Premier League. Họ vẫn sở hữu một trong những hàng công đáng sợ nhất giải đấu với 21 pha lập công sau 10 vòng, nơi Erling Haaland duy trì bản năng sát thủ đều đặn cùng sự hỗ trợ đầy sáng tạo từ những mũi nhọn như Rayan Cherki, Jeremy Doku hay Iliman Ndiaye.

Điểm yếu chí mạng khiến Man xanh đánh mất sự thống trị nằm ở khả năng cân bằng giữa công và thủ. Hệ thống phòng ngự của Maresca đang để lộ quá nhiều khoảng trống mỗi khi đối phương phản đòn, khiến khung thành của Gianluigi Donnarumma thường xuyên đặt trong tình trạng báo động.

Ở bên kia chiến tuyến, Fulham lại mang đến hình ảnh của một tập thể lầm lì, kỷ luật và ngày càng khó bị đánh bại. Sau khởi đầu chuệch choạc, đội bóng thành London đã nhanh chóng định hình lại lối chơi dựa trên sự chắc chắn ở khu vực trung tuyến và tinh thần chiến đấu kiên cường. Fulham không phải là đội bóng có hỏa lực mạnh (mới ghi được 10 bàn thắng sau 10 vòng đấu, thuộc nhóm có hiệu suất làm bàn khiêm tốn nhất giải). Dù vậy, sự thực dụng và khả năng tổ chức khối phòng ngự chặt chẽ giúp The Cottagers trở thành đối thủ cực kỳ khó chịu với bất kỳ ông lớn nào.

Sự tương phản giữa một Man City buộc phải tấn công để giải tỏa áp lực và một Fulham sẵn sàng chơi rình rập, tận dụng tối đa những sai lầm từ hàng thủ lỏng lẻo của chủ nhà hứa hẹn sẽ tạo nên một thế trận giàu toan tính tại Etihad. Kịch bản dễ nhận ra là Man City sẽ tấn công tổng lực trong khi Fulham phòng ngự chắc chắn, chờ đợi những khoảnh khắc sơ hở của đối thủ, điều mà Nottingham đã làm rất tốt ở vòng đấu vừa qua.

Phong độ, lịch sử đối đầu Man City vs Fulham

Nhìn vào biểu đồ phong độ gần đây, người hâm mộ Man City có lý do để lo lắng. Đội bóng áo xanh đã toàn thua cả 3 vòng đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh, mới đây là thất bại 1-3 đầy bạc nhược trên sân của Nottingham. Trong 5 trận vừa qua tại giải quốc nội, hàng công Man City vẫn làm tròn nhiệm vụ với 8 bàn thắng, nhưng hàng thủ lại dễ dàng để lọt lưới tới 8 lần.

Chuỗi kết quả nghèo nàn này khiến áp lực đè nặng lên vai HLV Enzo Maresca, đồng thời biến cuộc tiếp đón Fulham thành trận đấu "phải thắng" nếu họ không muốn sớm hụt hơi trong cuộc đua vô địch.

Trái ngược hoàn toàn với sự bất ổn của chủ nhà, Fulham đang trải qua giai đoạn thăng hoa nhất từ đầu mùa. Đội bóng này sở hữu chuỗi 4 trận bất bại liên tiếp tại Premier League (2 thắng, 2 hòa). Trước kỳ nghỉ FIFA Days, họ vừa có trận hòa 1-1 đầy quả cảm trước Newcastle nhờ bàn gỡ muộn màng của Rodrigo Muniz.

Tính rộng hơn, sau 3 trận thua liên tiếp ở giai đoạn mở màn, Fulham chỉ để thua đúng 1 trong 7 vòng đấu gần đây và mới chỉ nhận duy nhất 1 thất bại trên sân khách kể từ tháng 8. Ngay cả khi phải hành quân đến những "chảo lửa" như sân của Liverpool hay Aston Villa. Hàng thủ của họ cũng chơi rất kín kẽ khi chỉ để lọt lưới 4 bàn trong 5 vòng gần đây.

Thế nhưng, Man City đang áp đảo hoàn toàn ở lịch sử đối đầu. Ở 20 lần đụng độ gần nhất với Fulham trên mọi đấu trường, Man City toàn thắng cả 20, trong đó có chuỗi 17 chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Ở cả 17 trận thắng đó, Man City đều ghi ít nhất 2 bàn vào lưới đối thủ. Tính 5 cuộc đối đầu gần nhất, đã có tới 23 bàn thắng được ghi (trung bình 4,6 bàn/trận), cho thấy Man City luôn biết cách biến Fulham thành "con mồi" ưa thích. Và con mồi ấy đến đúng lúc Man City đang cần chiến thắng hơn bao giờ hết.

Thông tin lực lượng Man City vs Fulham

Man City chắc chắn không có sự phục vụ của ngòi nổ Antoine Semenyo do chấn thương đầu gối. Bên cạnh đó, bộ đôi hậu vệ Marc Guehi (vấn đề cơ) và Abdukodir Khusanov (chấn thương bắp chân) đều đang bỏ ngỏ khả năng ra sân. Nếu cả hai không kịp bình phục, Maresca buộc phải xáo trộn hàng thủ bằng cách kéo Josko Gvardiol vào đá cặp trung vệ cùng Ruben Dias, đồng thời trao cơ hội cho Nico O'Reilly ở hành lang trái hoặc Rico Lewis bên cánh phải. Ở tuyến giữa, cặp tiền vệ Enzo Fernandez và Elliot Anderson vẫn là niềm hy vọng để kiểm soát thế trận và cung cấp bóng cho bộ tứ tấn công gồm Ndiaye, Cherki,

HLV Alvaro Arbeloa lại đang nắm trong tay lực lượng gần như tối ưu. Trường hợp vắng mặt đáng tiếc duy nhất của Fulham là tiền vệ kỳ cựu Tom Cairney do chấn thương đầu gối. Với đội hình sung sức, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha có đủ những quân bài tốt nhất để triển khai lối đá phòng ngự phản công sở trường. Vấn đề nan giải của Fulham là làm sao cắt được mạch toàn thua trước Man City?

Đội hình dự kiến Man City vs Fulham Man City (4-2-3-1): Donnarumma; Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol; Enzo Fernandez, Elliot Anderson; Ndiaye, Cherki, Doku; Haaland. Fulham (4-2-3-1): Leno; Castagne, Affengruber, Bassey, Robinson; Berge, Charles; Bobb, King, Iwobi; Garcia.

Dự đoán tỷ số: Man City 3-1 Fulham