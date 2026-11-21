Đợt tập trung đội tuyển đã qua. Real Madrid cũng trở lại Bernabeu sau một thời gian ngắn thi đấu xa nhà, còn Vinicius Junior đã chấp hành xong án treo giò 4 trận ở La Liga.

Tuy nhiên, dấu hỏi về phong độ của cầu thủ Brazil vẫn còn, ngay cả với HLV Jose Mourinho. Trước trận tiếp Celta Vigo (3h ngày 22/11, giờ Hà Nội), “Người đặc biệt” nhắc tới 5 bàn Vinicius ghi trong hai trận giao hữu.

Mourinho không đảm bảo vị trí cho Vinicius. Ảnh: RMCF

“Cậu ấy ghi bàn vào lưới Singapore và Nhật Bản, thế là mọi người đã bàn xem Vinicius có ra sân hay không”, Mourinho nói. “Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời.

Chúng tôi quý Vinicius, cần cậu ấy, luôn cố gắng giúp đỡ cậu ấy và sẽ tiếp tục làm vậy. Ở đây, không ai có đặc quyền. Không ai mặc nhiên được ra sân. Chúng tôi có một tập thể làm việc vì đội bóng, vì Real Madrid”.

Mourinho vẫn tin Vinicius sẽ tìm lại phong độ, nhưng ông còn băn khoăn về tình trạng hiện tại của anh, nhất là khi Yan Diomande đang tỏa sáng.

Ông cũng không chắc Vinicius đã chọn đúng lúc khi thừa nhận trong đợt tập trung cùng tuyển Brazil rằng mình chuẩn bị chưa tốt trong mùa hè.

“Có lẽ cậu ấy cũng có thể giữ chuyện đó cho riêng mình, nhưng tôi không bao giờ muốn chỉ trích ai vì họ thành thật và cởi mở”, Mourinho nói.

“Chuyện đã qua rồi. Khi ấy là mùa hè, giờ đã sang mùa đông. Khi ấy nóng, giờ lạnh. Mùa hè đã qua, dư âm World Cup cũng qua rồi…”.

Mourinho muốn thấy Vinicius thực sự gác lại những gì đã qua. “Mùa đông sắp bắt đầu, và đây mới là lúc lịch thi đấu thực sự dồn dập. Champions League sẽ bước vào vòng loại trực tiếp, còn ở La Liga, từng điểm số sẽ mang tính quyết định.

Đó là lúc Vinicius có thể tạo ra khác biệt lớn cho chúng tôi. Vini là một cầu thủ xuất sắc, đã nhiều lần trải qua những thời điểm then chốt của mùa giải và biết cách định đoạt trận đấu. Tôi tin cậu ấy rất quyết tâm trở lại vai trò quyết định ở Real Madrid, như đã làm suốt nhiều năm”.

Vinicius mới chỉ ghi 1 bàn tại La Liga mùa này. Ảnh: RMCF

Dù vậy, Mourinho chưa thấy Vinicius trở lại mức ấy. Ông nhấn mạnh rằng vị trí của Vini vẫn chưa được quyết định. “Đá chính, vào sân từ ghế dự bị hay ngồi trên khán đài, đều có thể”.

Mourinho nhấn mạnh ông cần càng nhiều cầu thủ sẵn sàng đóng góp càng tốt trong chặng đường sắp tới. Ông kiên quyết muốn giữ Endrick qua kỳ chuyển nhượng mùa đông, dù ít sử dụng anh.

“Với tôi, chuyện này rất rõ ràng. Tôi rất quý Endrick, nhưng Real Madrid quan trọng hơn Endrick. Real Madrid cần cậu ấy, và HLV Real Madrid cũng cần cậu ấy. Câu trả lời là vậy. Lãnh đạo của tôi biết Endrick quan trọng với tôi”.

“Real Madrid phải có một đội hình mạnh, với nhiều phương án”, Mourinho lập luận. “Cứ nói cầu thủ này đá chính, cầu thủ kia dự bị… Hôm nay anh đá chính, ngày mai anh dự bị, rồi trận sau có thể không có tên trên ghế dự bị”.