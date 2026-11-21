Năm 2002, Gianfranco Zola khiến Stamford Bridge sững sờ khi đánh gót đón quả phạt góc vào lưới Norwich. Năm 2008, Zlatan Ibrahimovic tiếp bước bằng cú chạm gót từ đường tạt của Adriano trước Bologna. Cristiano Ronaldo cũng từng đánh gót vào lưới Rayo Vallecano năm 2012. Xem lại những pha bóng ấy, đôi khi vẫn chẳng hiểu vì sao bóng tìm được đường vào lưới.

Tối 20/11 tại Qatar, một chàng trai Việt Nam 17 tuổi bước vào cuộc trò chuyện ấy. Một cú talon thần sầu!

Phút thứ 4, Nguyễn Minh Thủy đá phạt góc, Lê Sỹ Bách xuất hiện ở cột gần, quay lưng về phía khung thành rồi giật gót trên không. Quá ngẫu hứng! Bóng vọt lên, chạm xà ngang và nằm trong lưới U17 Bỉ. Á quân châu Âu choáng váng. Trên trang chủ, FIFA dùng chữ “zlatanesque”, nghĩa là mang dáng dấp Zlatan, mô tả cú xử lý khó tin.

Đó là bàn thắng đầu tiên của một đội tuyển Việt Nam tại World Cup bóng đá 11 người. U20 nam năm 2017 và tuyển nữ năm 2023 đều từng góp mặt nhưng chưa ghi bàn. Vậy ra, cánh cửa mà bao thế hệ đi tìm đã được mở bởi một cầu thủ thậm chí chẳng nhìn thẳng về phía khung thành.

Siêu phẩm... ngoài dự tính

Và đây mới là chi tiết thú vị: Sau trận, Sỹ Bách kể cậu chỉ muốn hướng bóng về phía cột dọc để đồng đội có cơ hội tranh chấp bóng hai. Cú đánh gót thành bàn là điều chính anh không ngờ tới. Một tuyệt phẩm có phần may mắn, nhưng không phải từ trên trời rơi xuống: Bách nói mình vẫn thường tập pha xử lý ấy.

Sự thật làm bàn thắng bớt "tầm vóc" đi? Ngược lại, nó chính là giao điểm giữa quá trình chuẩn bị và tính bất ngờ. Một cầu thủ đủ táo bạo để dùng gót chân khi quay lưng, đủ nhạy bén để nghĩ tới bóng hai, rồi nhận phần thưởng lớn hơn cả ý định ban đầu.

Tuy nhiên, U17 Việt Nam vẫn thua 2-3. Bỉ ghi liền hai bàn cuối hiệp một rồi nâng tỷ số lên 3-1 sau giờ nghỉ. Cuối trận, Chu Ngọc Nguyễn Lực đá luôn quả phạt góc vào lưới, nguyên một siêu phẩm khác để níu kéo hy vọng trước khi đối thủ bảo toàn chiến thắng. Chúng ta vẫn không có điểm số vì vốn dĩ đối thủ quá mạnh, nhưng lận lưng hai bàn thắng quá lạ thường và một lần đầu không hề nhạt nhòa.

Vậy ai là cầu thủ đã khiến FIFA nhớ tới Zlatan?

Sỹ Bách từng ghi bàn vào lưới U17 Hàn Quốc ở giải châu Á. Ảnh: VFF.

Cậu bé Hưng Yên và những góc sút khó tin

Lê Sỹ Bách sinh ngày 4/1/2009 tại Hưng Yên, gia nhập PVF từ niên khóa 2020/21. Chỉ mới cao 1,66 m, thuộc nhóm nhỏ con nhất U17 Việt Nam, Bách thường hoạt động bên cánh phải, dựa vào tốc độ, kỹ thuật và khả năng xoay xở thay vì sức mạnh. Từ giải U13, cậu đã được tin dùng. Đến U17 Quốc Gia 2026, Bách cùng PVF vô địch và nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải.

Nhưng các danh hiệu chưa nói hết về cầu thủ này. Hãy lần theo những cách ghi bàn.

Tháng 5/2025, U16 Việt Nam bị Trung Quốc dẫn 0-2 ở giải giao hữu quốc tế. Phút 85, từ sát đường biên ngang bên phải, Sỹ Bách đưa bóng vào bằng một đường căng ngang rất khó. Đáng nói là bóng không cắt ai mà cuộn thẳng vào lưới, giúp đội gỡ hòa 2-2.

Đến U17 Đông Nam Á 2026, Sỹ Bách lập cú đúp trong chiến thắng 4-0 trước Malaysia. Tại U17 châu Á, anh bứt tốc, nhận đường chuyền rồi sút chéo góc mở tỷ số trước Hàn Quốc. Việt Nam dẫn đến tận phút 84 trước khi thua 4 bàn liên tiếp. Bài học quá đỗi khắc nghiệt: Bàn thắng đẹp có thể mở trận đấu, nâng cấp niềm tin nhưng không đủ giữ lấy chiến thắng.

Ngay trước thềm U17 World Cup, Bách lại phá bẫy việt vị, lốp bóng qua thủ môn Fiji trong trận giao hữu thắng 2-0.

Tổng hợp lại, chúng ta có một cú sút từ sát biên ngang, một pha bứt tốc hạ Hàn Quốc, một quả lốp bóng rồi cú đánh gót trên không trước Bỉ. Nhiều cách kết thúc khác nhau nhưng có chung một điểm: Chàng trai ấy thường nhìn thấy cơ hội ở những tư thế không thuận lợi.

Sỹ Bách tự tin tranh chấp trước cầu thủ U17 Bỉ. Ảnh: VFF.

Dẫu vậy, không nên biến vài khoảnh khắc thành lời bảo đảm cho một tương lai rực rỡ. Ngay ở những diễn biến tiếp theo đây, những hậu vệ nhanh và khỏe bậc nhất lứa tuổi sẽ không dễ để Bách có khoảng trống. Cậu vẫn cần nhiều năm nữa để hoàn thiện khâu kết thúc, khả năng phối hợp, sức bền và sự ổn định, để kỹ thuật không chỉ tạo ra những đoạn video đẹp.

Bàn thắng trước Bỉ đã đem lại điều mà bóng đá trẻ Việt Nam chờ đợi rất lâu: Một dấu ấn thật sự trên sân khấu thế giới. Nhưng phần còn lại của giải vẫn ở phía trước, và quan trọng là chúng ta thực sự có cơ hội: U17 Việt Nam thậm chí đang đứng trên cả U17 Argentina trong bảng xếp hạng các đội hạng 3 có thành tích tốt nhất! Trận "chung kết" với New Zealand sắp tới sẽ là lúc Sỹ Bách cùng đồng đội kiểm tra xem niềm tin sau trận đầu có thể chuyển hóa thành tấm vé lịch sử tiếp theo không.

Sỹ Bách mới 17 tuổi, và người hâm mộ đủ tỉnh táo để không đặt lên vai cậu những kỳ vọng quá tầm. Cậu bé Hưng Yên chỉ cần giữ sự gan dạ, rồi học cách trở nên hiệu quả hơn qua từng trận.

Phút thứ 4 trước Bỉ, Bách quay lưng về phía khung thành để mở một cánh cửa lịch sử. Từ hôm nay, điều quan trọng hơn là đủ bản lĩnh nhìn thẳng vào con đường vừa mở ra.

Highlights U17 Việt Nam 2-3 U17 Bỉ Tối 20/11, đội tuyển U17 Việt Nam thất bại trước Bỉ với tỷ số 2-3 tại lượt trận đầu bảng G U17 World Cup 2026.