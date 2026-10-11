Vinicius chạm đáy thất vọng

Vinicius Junior tiếp tục gây thất vọng tại Real Madrid. Ảnh: X.

Real Madrid luôn là mảnh đất dung dưỡng những tài năng kiệt xuất, tuy nhiên đây cũng là võ đài khắc nghiệt nhất đối với bất kỳ ai đánh mất sự tỉnh táo. Chuỗi phong độ ảm đạm thời gian gần đây của Vinicius không còn là một giai đoạn chững lại đơn thuần về mặt chuyên môn, mà đang dần biến thành cuộc khủng hoảng thực sự về tâm lý.

Đỉnh điểm của sự thất vọng vừa diễn ra trong cuộc chạm trán Villarreal tại vòng 8 La Liga, nơi tiền đạo người Brazil tự biến mình thành "tội đồ" dù đội bóng Hoàng gia vẫn giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0.

Hành động gây tranh cãi tại El Madrigal

Được tung vào sân ở nửa sau hiệp hai sau khi Yan Diomande mở tỷ số, Vinicius ban đầu dường như đã đền đáp sự tin tưởng của ban huấn luyện.

Vinicius nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Villarreal. Ảnh: X.

Xuất phát từ pha dàn xếp tấn công mẫu mực bên hành lang cánh trái của Jude Bellingham, ngôi sao mang áo số 7 có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành tung lưới đối phương. Bàn thắng ấy tưởng chừng đã định đoạt số phận trận đấu và dập tắt chuỗi ngày u ám bủa vây cá nhân anh.

Dẫu vậy, khoảnh khắc ăn mừng ngắn ngủi nhanh chóng biến thành nỗi hổ thẹn. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Isidro Escuderos phát hiện Vinícius đã có hành vi kéo tóc thô bạo với Nathan Saliba của Villarreal nhằm chiếm lợi thế trước khi ghi bàn.

Bàn thắng bị tước bỏ và một tấm thẻ đỏ trực tiếp dành cho ngôi sao người Brazil. Ở độ tuổi 26, hành vi tiểu xảo ấu trĩ gây ra sự thất vọng lớn lao.

Khi sự ức chế tâm lý bóp nghẹt đôi chân thiên tài

Sự việc tồi tệ kể trên không phải là một tai nạn ngẫu nhiên, mà là hệ quả của một chuỗi ngày dài bế tắc. Việc phải bắt đầu trận đấu từ băng ghế dự bị phản ánh rõ nét sự suy giảm niềm tin từ ban huấn luyện dành cho Vinícius.

Vinicius gây thất vọng từ đầu mùa. Ảnh: X.

Nhìn vào các thông số trong 20 phút ngắn ngủi anh hiện diện trên sân, bức tranh thất vọng càng lộ rõ, khi chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) chỉ vỏn vẹn 0,02, không tạo ra bất kỳ cơ hội nguy hiểm nào cho đồng đội và hoàn toàn vắng bóng ở mặt trận hỗ trợ phòng ngự.

Vinícius dường như đang rơi vào cái bẫy tâm lý do chính mình tạo ra. Thay vì dùng phẩm chất kỹ thuật thượng thừa để vượt qua áp lực và đáp trả những nghi ngờ, anh lại để sự nóng nảy, bất an chi phối từng bước chạy.

Một ngôi sao lớn phải biết cách giữ cái đầu lạnh ở những thời khắc then chốt, nhưng Vinicius hiện tại lại chọn cách giải tỏa bằng những hành vi bộc phát, đẩy đội bóng vào cảnh chơi thiếu người trong những phút cuối đầy rủi ro.

Lời cảnh tỉnh đắt giá tại Bernabeu

Tại Bernabeu, sự kiên nhẫn luôn là thứ xa xỉ. Người hâm mộ Real Madrid có thể tha thứ cho một tiền đạo lỡ nhịp hay sút hỏng, dẫu vậy, các cổ động viên không bao giờ chấp nhận một cầu thủ đặt cái tôi ích kỷ và sự thiếu kỷ luật lên trên lợi ích tập thể.

Vinicius cần sớm lấy lại phong độ tốt nhất. Ảnh: X.

Tấm thẻ đỏ trực tiếp này đồng nghĩa với một án treo giò đích đáng đang chờ đợi tuyển thủ Brazil khiến "Los Blancos" tổn thất lực lượng nghiêm trọng trong bối cảnh thầy trò Jose Mourinho đang phải bám đuổi Barcelona trên bảng xếp hạng La Liga.

Vinicius từng chinh phục thế giới bằng tốc độ xé gió và nguồn năng lượng tích cực bất tận. Thế nhưng, nếu không sớm tự soi lại mình để dập tắt ngọn lửa nóng nảy và tìm lại bản lĩnh đích thực, anh sẽ dần đánh mất vị thế không thể thay thế trong màu áo trắng.

Những sai lầm trong trận đấu với Villarreal không chỉ là một nốt trầm, mà là hồi chuông báo động đỏ cho sự nghiệp của tiền đạo người Brazil.

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