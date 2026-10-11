U16 Hà Nội ngược dòng thắng Công an nhân dân, Hải Phòng thắng đậm

Các cầu thủ tranh tài tại vòng loại Giải bóng đá vô địch U16 quốc gia - Trường Tươi Cup 2026. Ảnh: VFF

Tại bảng A, cuộc đối đầu giữa Hà Nội và Công an nhân dân ngày 10.10 diễn ra hấp dẫn với màn rượt đuổi tỉ số. Dù được đánh giá có khả năng cạnh tranh, đội bóng Thủ đô lại để đối thủ vượt lên dẫn trước từ khá sớm.

Phút 16, Nguyễn Trần Trọng Hiệp ghi bàn mở tỉ số cho Công an nhân dân, tạo lợi thế cho đội nhà. Sau bàn thua, các cầu thủ Hà Nội nỗ lực tổ chức tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

Những cố gắng của Hà Nội được đền đáp ở phút 43 khi Trần Hải Dương lập công, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 1-1 trước khi hiệp một khép lại.

Sang hiệp hai, hai đội tiếp tục cạnh tranh quyết liệt. Bước ngoặt xuất hiện ở phút 78 khi Trần Quang Luận ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho Hà Nội. Đây cũng là kết quả cuối cùng, giúp đội bóng Thủ đô hoàn tất màn ngược dòng để giành chiến thắng.

Ở trận đấu còn lại của bảng A, Hải Phòng thể hiện khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả trong cuộc đối đầu với Công an Hà Nội trên sân VIN.

Sau hiệp một không có bàn thắng, Hải Phòng tạo ra sự khác biệt trong hiệp hai. Phút 57, Mai Thành Công khai thông thế bế tắc, mở tỉ số cho đội bóng đất Cảng.

Chỉ bảy phút sau, Trần Văn Tuấn nhân đôi cách biệt ở phút 64. Đến phút 76, Nguyễn Huy Nam tiếp tục lập công, nâng tỉ số lên 3-0.

Không dừng lại ở đó, Vũ Ngọc Toàn ghi bàn ở phút 90+2, ấn định chiến thắng 4-0 cho Hải Phòng. Cả bốn bàn thắng đều được ghi trong hiệp hai, cho thấy sự hiệu quả của đội bóng đất Cảng ở nửa sau trận đấu.

Tại bảng B, Ninh Bình cũng có màn ngược dòng đáng chú ý khi vượt qua chủ nhà LPBank Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) với tỉ số 2-1 trong trận đấu diễn ra ngày 9.10 trên sân Hàm Rồng 4.

Sau hiệp một không có bàn thắng, LPBank HAGL vượt lên dẫn trước ở phút 50 nhờ pha lập công của Nguyễn Lý Minh Quyền.

Tuy nhiên, lợi thế của đội chủ nhà chỉ kéo dài bốn phút. Phút 54, Kiều Tấn Tài ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Ninh Bình, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Đến phút 71, Lê Trọng Phúc ghi bàn quyết định, giúp Ninh Bình hoàn tất màn lội ngược dòng và giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân khách.

Theo lịch thi đấu, vòng loại tiếp tục diễn ra với cuộc đối đầu giữa Becamex TP.HCM và Công an TP.HCM tại sân Gò Đậu lúc 15h ngày 11.10, thuộc bảng B.

Tại bảng A, Sông Lam Nghệ An sẽ gặp Thể Công Viettel trên sân Vinh lúc 15h ngày 12.10. Đây là những trận đấu tiếp theo trong cuộc cạnh tranh tại vòng loại giải năm nay.

Với những kết quả vừa qua, vòng loại Giải bóng đá vô địch U16 quốc gia - Trường Tươi Cup 2026 tiếp tục cho thấy sự cạnh tranh giữa các đội bóng trẻ.

Những chiến thắng ngược dòng của Hà Nội, Ninh Bình cùng màn thể hiện hiệu quả của Hải Phòng góp phần tạo thêm sức hấp dẫn cho giải đấu, đồng thời mang đến cơ hội thi đấu, tích lũy kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ.