Tuyển Việt Nam và Thái Lan không thể đứng yên

Trao đổi với Tri Thức - Znews sau FIFA ASEAN Cup 2026, HLV tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe nhận định cán cân sức mạnh trong khu vực đang dịch chuyển rõ rệt. Indonesia lên ngôi vô địch, Malaysia từng cầm hòa đội bóng xứ vạn đảo 0-0 ở vòng bảng, trong khi Việt Nam và Thái Lan vẫn duy trì những lợi thế riêng.

Theo nhà cầm quân người Malaysia, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở việc Indonesia giành chức vô địch, mà còn ở cách các nền bóng đá trong khu vực đang tìm những con đường khác nhau để nâng sức cạnh tranh. Indonesia tận dụng tốt nguồn cầu thủ trưởng thành hoặc thi đấu ở nước ngoài, Malaysia mở rộng nguồn nhân sự, còn Việt Nam và Thái Lan vẫn dựa nhiều vào hệ thống đào tạo cùng kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm.

Indonesia tạo sức ép lên phần còn lại

“Tôi nghĩ bóng đá Đông Nam Á hiện nay đã thay đổi rất nhiều. Không đội tuyển nào có thể nghĩ rằng vị thế của mình sẽ được giữ mãi”, HLV Tan Cheng Hoe nói.

Ông đánh giá Indonesia đang hưởng lợi từ chất lượng cá nhân của nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm ở nước ngoài. “Sự kết hợp giữa nền tảng thể chất và kinh nghiệm cạnh tranh khi chơi bóng ở nước ngoài mang lại cho họ lợi thế”, HLV tuyển Malaysia phân tích.

Nhiều tuyển thủ Indonesia đã quen với môi trường có cường độ cao, đòi hỏi tốc độ xử lý nhanh và kỷ luật chiến thuật. Khi trở về khoác áo đội tuyển, những phẩm chất ấy giúp họ nâng chất lượng chung của đội hình và tạo ra khác biệt ở cấp độ khu vực.

Tuy nhiên, chức vô địch của Indonesia không có nghĩa họ luôn vượt trội trước mọi đối thủ. Trận hòa 0-0 với Malaysia ở vòng bảng cho thấy nếu tổ chức tốt và phát huy đúng điểm mạnh, các đội trong khu vực vẫn có thể tạo ra thế trận cân bằng trước đội bóng xứ vạn đảo.

Với Tan Cheng Hoe, đây cũng là giá trị mà FIFA ASEAN Cup mang lại. “Khi những kinh nghiệm như vậy được mang vào giải đấu, các cầu thủ Malaysia có thể học hỏi, ban huấn luyện chúng tôi cũng học được và những quốc gia xung quanh cũng vậy”, ông chia sẻ.

HLV Tan Cheng Hoe cho rằng chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 của Indonesia phản ánh sự dịch chuyển rõ rệt trong cán cân bóng đá Đông Nam Á.

Từ góc nhìn ấy, Việt Nam và Thái Lan vẫn có những lợi thế đáng kể nhờ hệ thống đào tạo, kinh nghiệm quốc tế và nguồn cầu thủ nội tương đối ổn định. Tuy nhiên, các nền tảng này không còn đủ để bảo đảm vị thế dẫn đầu nếu đối thủ tiếp tục phát triển với tốc độ nhanh hơn.

“Indonesia có chiến lược riêng để tăng khả năng cạnh tranh. Malaysia cũng có cơ hội củng cố đội tuyển thông qua tuyển chọn tốt hơn, chuẩn bị kỹ hơn và phát triển chiến thuật ổn định. Việt Nam và Thái Lan cũng có nền tảng và nguồn cầu thủ riêng”, ông nhận xét.

Chính sự khác biệt trong cách phát triển khiến cuộc cạnh tranh tại Đông Nam Á trở nên khó lường hơn. Indonesia tạo sức ép bằng nguồn cầu thủ có kinh nghiệm quốc tế, Malaysia tìm cách bổ sung nhân sự, còn Việt Nam và Thái Lan buộc phải tiếp tục hoàn thiện nền tảng sẵn có nếu không muốn khoảng cách với phần còn lại bị thu hẹp.

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“Tôi nghĩ bóng đá Đông Nam Á hiện nay đã thay đổi rất nhiều. Không đội tuyển nào có thể nghĩ rằng vị thế của mình sẽ được giữ mãi”

HLV Tan Cheng Hoe

Vì thế, chức vô địch FIFA ASEAN Cup của Indonesia không chỉ có ý nghĩa với riêng đội bóng này. Thành công ấy còn tạo thêm áp lực lên những đối thủ từng giữ vị thế hàng đầu trong khu vực, đồng thời khiến cuộc đua về chất lượng nhân sự, đào tạo và tổ chức đội tuyển trở nên quyết liệt hơn.

Tan Cheng Hoe cũng cho rằng mục tiêu của bóng đá Đông Nam Á không nên chỉ dừng ở việc cạnh tranh với nhau. Khi mặt bằng khu vực ngày càng sít sao, thước đo quan trọng hơn phải là khả năng đối đầu với các đội tuyển mạnh của châu Á.

Cầu thủ tốt không thể thay thế cả hệ thống

Dù đánh giá cao nguồn lực của Indonesia, Tan Cheng Hoe không cho rằng việc sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng sẽ tự động mang lại thành công. Theo ông, chất lượng cá nhân chỉ thực sự phát huy khi đội tuyển có cấu trúc rõ ràng, sự gắn kết tốt và một cách chơi đủ ổn định.

“Có những cầu thủ tốt không có nghĩa bạn sẽ tự động thành công. HLV vẫn phải xây dựng sự ăn ý, tinh thần tập thể, một triết lý chơi bóng rõ ràng và bảo đảm mọi cầu thủ hiểu vai trò của mình”, ông nhấn mạnh.

Điều này cũng đúng với những đội tuyển sử dụng cầu thủ nhập tịch hoặc cầu thủ có nguồn gốc ở nước ngoài. Họ có thể giúp nâng chất lượng đội hình trong ngắn hạn, nhưng không thể thay thế cho một hệ thống phát triển bóng đá hoàn chỉnh.

Theo HLV tuyển Malaysia, Việt Nam và Thái Lan vẫn có nền tảng tốt nhưng phải tiếp tục thay đổi nếu không muốn các đối thủ thu hẹp khoảng cách.

Từ câu chuyện nhân sự, Tan Cheng Hoe mở rộng vấn đề sang hướng phát triển dài hạn. Theo ông, một nền bóng đá muốn tiến bộ bền vững phải nhìn xa hơn một hoặc hai giải đấu, bởi sự cải thiện ở cấp đội tuyển chỉ thực sự có ý nghĩa khi được đặt trên nền tảng phát triển ổn định trong nhiều năm.

“Câu hỏi quan trọng là một quốc gia kết hợp hiệu quả đến đâu giữa mục tiêu nâng sức mạnh đội tuyển trong ngắn hạn và việc phát triển cầu thủ về lâu dài”, Tan Cheng Hoe nói.

Ông cho rằng kế hoạch phát triển cần được xây dựng theo chu kỳ 5 hoặc 10 năm. Bóng đá cơ sở và đào tạo trẻ vẫn phải là nền móng, trong khi chất lượng giải quốc nội, công tác đào tạo HLV, cơ sở vật chất, khoa học thể thao và sự kết nối từ bóng đá trẻ lên chuyên nghiệp đều cần được cải thiện đồng bộ.

“Nếu hệ thống phát triển cầu thủ trong nước không thay đổi, rất khó duy trì sự tiến bộ lâu dài. Muốn thành công qua nhiều thế hệ, chỉ cải thiện đội tuyển quốc gia là chưa đủ”, ông phân tích.

Theo Tan Cheng Hoe, cầu thủ nhập tịch hoặc những người có gốc gác từ một quốc gia có thể tạo ra tác động rõ rệt, nhưng vai trò phù hợp nhất vẫn là bổ sung cho nền tảng sẵn có. Nếu phụ thuộc quá nhiều vào giải pháp ngắn hạn, một đội tuyển có thể mạnh lên nhanh chóng nhưng sẽ khó duy trì sức cạnh tranh khi thế hệ ấy không còn ở đỉnh cao.

Nhìn từ góc độ đó, FIFA ASEAN Cup 2026 mang lại cho Indonesia nhiều hơn một chức vô địch. Giải đấu cho thấy trật tự bóng đá Đông Nam Á không còn cố định, đồng thời nhắc phần còn lại rằng lợi thế tích lũy trong quá khứ có thể bị thu hẹp rất nhanh nếu quá trình phát triển chậm lại.

Với Tan Cheng Hoe, Việt Nam và Thái Lan vẫn có nền móng tốt và đủ nguồn lực để duy trì vị thế. Tuy nhiên, trong một khu vực đang thay đổi từng năm, không đội tuyển nào có thể dựa mãi vào những gì đã có.

“Một đội tuyển sẽ tiến bộ nếu đưa ra những quyết định đúng, đầu tư vào cầu thủ trẻ và xây dựng được một triết lý bóng đá rõ ràng”, ông kết luận.