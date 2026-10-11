Khai mạc Giải vô địch Vật dân tộc quốc gia lần thứ XXX

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm tặng các đoàn tham dự Giải.

Giải quy tụ 12 đoàn với gần 150 huấn luyện viên, vận động viên đến từ các tỉnh, thành phố, ngành có phong trào vật phát triển trên cả nước. Đây là dịp để các vận động viên giao lưu, thi đấu, nâng cao trình độ chuyên môn; đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy giá trị môn Vật dân tộc – môn thể thao truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.

Các vận động viên tranh tài ở 18 hạng cân, gồm: đến 48 kg, trên 48 kg đến 51 kg, trên 51 kg đến 54 kg, trên 54 kg đến 57 kg, trên 57 kg đến 60 kg, trên 60 kg đến 63 kg, trên 63 kg đến 66 kg, trên 66 kg đến 69 kg, trên 69 kg đến 72 kg, trên 72 kg đến 75 kg, trên 75 kg đến 78 kg, trên 78 kg đến 81 kg, trên 81 kg đến 84 kg, trên 84 kg đến 87 kg, trên 87 kg đến 90 kg, trên 90 kg đến 95 kg, trên 95 kg đến 100 kg và trên 100 kg. Các trận đấu cá nhân áp dụng luật thi đấu do Liên đoàn Vật Việt Nam ban hành năm 2021, theo thể thức loại trực tiếp hai lần thua.

Các đô vật thi đấu hạng cân 60 kg.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Trọng Bắc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Bắc Ninh, Phó Trưởng Ban Tổ chức giải nhấn mạnh, Vật dân tộc là môn thể thao truyền thống giàu bản sắc, được hình thành và phát triển qua nhiều thế hệ. Không chỉ rèn luyện sức mạnh, kỹ thuật, ý chí và bản lĩnh, môn vật còn thể hiện tinh thần thượng võ, ý chí vượt khó, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của người Việt Nam. Việc tổ chức giải góp phần duy trì, bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của môn thể thao truyền thống; tạo điều kiện để các vận động viên xuất sắc trên cả nước giao lưu, cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn, qua đó thúc đẩy phong trào Vật dân tộc phát triển.

Để bảo đảm giải đấu diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt chất lượng chuyên môn, thành phố Bắc Ninh đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan chuẩn bị cơ sở vật chất, công tác tổ chức, an ninh trật tự, y tế và các điều kiện cần thiết phục vụ các đoàn vận động viên.

Giải đấu cũng là dịp quảng bá hình ảnh thành phố Bắc Ninh – địa phương giàu truyền thống văn hóa, có phong trào thể dục thể thao phát triển; góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa, thể thao truyền thống trong đời sống hiện đại.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào tranh tài ở các hạng cân 57kg, 60 kg và 69 kg. Giải diễn ra đến ngày 17/10.