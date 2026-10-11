Một VĐV Trung Quốc bị phát hiện lén ngồi xe đạp trong khi thi chạy marathon

Khoe thành tích chạy marathon, nhưng bị phát hiện ngồi trên xe đạp

Một nữ vận động viên (VĐV) Trung Quốc đang gây xôn xao khi bị phát hiện ngồi sau một chiếc xe đạp trong lúc tham gia giải chạy Berlin Marathon 2026 ở Đức - một trong những giải chạy nổi tiếng nhất thế giới.

Điều "hài hước" là trước đó, cô còn khoe đã lập thành tích chạy tốt nhất của mình.

VĐV này là Sun Yuanyuan, tên trên mạng xã hội là Abeeeer, có hơn 520.000 người theo dõi, theo trang CNA.

Sun chụp ảnh khi về đích trong giải chạy Berlin Marathon 2026. Ảnh: Instagram.

Tại giải Berlin Marathon ngày 27/9, Sun được ghi nhận hoàn thành quãng đường 42,2 km trong 4 giờ 53 phút 46 giây. Sau đó, cô đăng ảnh ăn mừng, chú thích là mình đã lập kỷ lục cá nhân, theo CBC.

Tuy nhiên, vài ngày sau đó, tài khoản OMTIU - chuyên kiểm tra những thành tích chạy bộ đáng ngờ - công bố hình ảnh Sun ngồi phía sau xe đạp của một người nào đó ở khoảng 38 km kể từ điểm xuất phát.

Ảnh Sun ngồi sau xe đạp trong khi đang tham gia chạy marathon, được cho là do một VĐV khác chụp được. Ảnh: OMTIU

Những con số cho thấy điều bất thường

Những con số được ghi nhận trong quá trình chạy của Sun lập tức được phân tích, cho thấy tốc độ của cô giảm dần ở các chặng trước, nhưng rồi cô bất ngờ hoàn thành đoạn từ 35 đến 40 km nhanh hơn hẳn.

Thậm chí, đây lại là đoạn 5 km nhanh nhất của cô trong cả cuộc đua.

Hóa ra là vì cô ngồi xe đạp cho người khác chở!

Không thể phản bác, Sun đăng lời xin lỗi, thừa nhận đã ngồi nhờ xe đạp vì cảm thấy mệt, nhưng cũng viết đây không phải lý do biện minh cho việc vi phạm quy định.

Tốc độ chạy đáng nghi của Sun bị công bố. Ảnh: OMTIU.

Sun cũng đã xóa các bài đăng liên quan đến giải chạy. Kết quả của cô bị hủy và thương hiệu đồ thể thao Brooks Trung Quốc tuyên bố chấm dứt hợp tác với cô, khẳng định sẽ không hợp tác trong tương lai.

Sau vụ việc của Sun, nhiều người đã chia sẻ lại một đoạn trong thư ngỏ của OMTIU: "Cuộc đua marathon không nói dối. Đồng hồ không nói dối. Và bạn cũng không nên nói dối".