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THPT Hoài Đức C khởi đầu tưng bừng ở giải bóng đá học sinh Hà Nội 2026

Sớm nhận bàn thua song THPT Hoài Đức C đã nhanh chóng lấy lại tinh thần và thế trận để thắng THPT Khương Hạ 3-1, tại lượt trận mở màn bảng C Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active.

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Sáng 11-10, bảng C Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active thi đấu lượt trận đầu tiên

Sáng 11-10, bảng C Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active thi đấu lượt trận đầu tiên

THPT Hoài Đức C được đánh giá nhỉnh hơn ở cuộc đối đầu THPT Khương Hạ

THPT Hoài Đức C được đánh giá nhỉnh hơn ở cuộc đối đầu THPT Khương Hạ

Đại diện xã Hoài Đức tích cực tấn công

Đại diện xã Hoài Đức tích cực tấn công

Nhưng khi chưa tìm được bàn thắng thì THPT Hoài Đức nhận bàn thua phút 13

Nhưng khi chưa tìm được bàn thắng thì THPT Hoài Đức nhận bàn thua phút 13

Dù vậy, bản lĩnh cùng quyết tâm chiến thắng giúp THPT Hoài Đức C nhanh chóng lấy lại tâm lý và thế trận

Dù vậy, bản lĩnh cùng quyết tâm chiến thắng giúp THPT Hoài Đức C nhanh chóng lấy lại tâm lý và thế trận

Thủ môn Phạm Tuấn Trịnh là chỗ dựa vững chắc...

Thủ môn Phạm Tuấn Trịnh là chỗ dựa vững chắc...

...với nhiều pha bắt bóng xuất sắc

...với nhiều pha bắt bóng xuất sắc

Không những vậy, phút 15, tận dụng sự thiếu tập trung của THPT Khương Hạ, thủ môn Tuấn Trịnh tung cú sút từ cầu môn đội nhà về khung thành đối phương, gỡ hòa 1-1

Không những vậy, phút 15, tận dụng sự thiếu tập trung của THPT Khương Hạ, thủ môn Tuấn Trịnh tung cú sút từ cầu môn đội nhà về khung thành đối phương, gỡ hòa 1-1

Bàn thắng đầy bất ngờ của thủ môn THPT Hoài Đức C

Bàn thắng đầy bất ngờ của thủ môn THPT Hoài Đức C

...mở ra bước ngoặt trận đấu

...mở ra bước ngoặt trận đấu

Nhờ đó, THPT Hoài Đức C thêm hưng phấn chơi tấn công và ghi thêm 2 bàn thắng

Nhờ đó, THPT Hoài Đức C thêm hưng phấn chơi tấn công và ghi thêm 2 bàn thắng

Lưu Gia Huy (9) ăn mừng bàn nâng tỉ số 2-1 cho THPT Hoài Đức C

Lưu Gia Huy (9) ăn mừng bàn nâng tỉ số 2-1 cho THPT Hoài Đức C

THPT Hoài Đức C tỏ ra lấn lướt

THPT Hoài Đức C tỏ ra lấn lướt

Và có thêm bàn ấn định tỉ số 3-1

Và có thêm bàn ấn định tỉ số 3-1

Hoàn tất màn ngược dòng ấn tượng

Hoàn tất màn ngược dòng ấn tượng

Chiến thắng 3-1 ngày ra quân giúp đoàn quân của HLV Nguyễn Văn Dũng nắm lợi thế trong cuộc đua giành 2 tấm vé ở bảng C vào vòng đấu loại trực tiếp

Chiến thắng 3-1 ngày ra quân giúp đoàn quân của HLV Nguyễn Văn Dũng nắm lợi thế trong cuộc đua giành 2 tấm vé ở bảng C vào vòng đấu loại trực tiếp

Phía trước THPT Hoài Đức C là hai trận còn lại của vòng bảng, gặp các đối thủ THPT Việt Nam Ba Lan và THPT Xuân Đỉnh

Phía trước THPT Hoài Đức C là hai trận còn lại của vòng bảng, gặp các đối thủ THPT Việt Nam Ba Lan và THPT Xuân Đỉnh

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/thpt-hoai-duc-c-khoi-dau-tung-bung-o-giai-bong-da-hoc-sinh-ha-noi-2026-post671610.antd