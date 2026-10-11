Nhận định Liverpool vs Man City (22h30 ngày 11/10), vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026-2027

Liverpool quyết tâm đánh bại Man City

Liverpool có khởi đầu tương đối tốt tại Ngoại hạng Anh 2026-2027 khi duy trì thành tích bất bại sau 5 vòng đấu đầu tiên.

Tuy nhiên, việc để hòa tới 3 trận khiến đoàn quân của HLV Andoni Iraola mới giành được 9 điểm và đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng sau vòng 5, kém đội đầu bảng Man City 6 điểm.

Liverpool thiếu nhiều trụ cột trong cuộc đọ sức với Man City.

Dù vậy, phong độ gần đây của Liverpool đang có những chuyển biến tích cực khi họ giành tới 4 chiến thắng và chỉ hòa 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất.

Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Tây Ban Nha, Liverpool đang được xây dựng theo lối chơi pressing cường độ cao, tích cực tranh chấp và giành lại bóng ngay bên phần sân đối phương.

Việc tổ chức pressing liên tục giúp đội chủ sân Anfield hạn chế thời gian xử lý bóng của đối phương và tạo ra những cơ hội tấn công ngay sau khi giành lại quyền kiểm soát.

Bên cạnh đó, khả năng phòng ngự của Liverpool cũng đang được cải thiện khi chỉ phải nhận 2 bàn thua trong 5 trận gần nhất. Điều này cho thấy hệ thống phòng ngự của họ đã hoạt động hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, lối chơi pressing tầm cao cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt khi Liverpool phải đối đầu với những đội bóng có khả năng kiểm soát và triển khai bóng tốt như Man City.

Nếu không thể giành lại bóng ở khu vực giữa sân, The Reds có nguy cơ để lộ khoảng trống phía sau hàng tiền vệ, tạo điều kiện cho các cầu thủ tấn công của đối phương khai thác.

Ở trận đấu với Man City, Liverpool sẽ không có lực lượng tốt nhất khi hai ngôi sao tấn công là Alexander Isak và Cody Gakpo không thể thi đấu do chấn thương gặp phải trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, Hugo Ekitike cũng chưa bình phục.

Việc thiếu vắng nhiều tiền đạo khiến HLV Andoni Iraola phải tính toán phương án sử dụng Bradley Barcola hoặc điều chỉnh vị trí của Florian Wirtz để tăng khả năng tấn công.

Dù vậy, Liverpool vẫn có cơ sở để tự tin khi được thi đấu tại Anfield. Trong 29 lần tiếp đón Man City tại Ngoại hạng Anh, đội bóng này giành 18 chiến thắng, hòa 8 trận và chỉ nhận 3 thất bại.

Man City hướng đến chiến thắng

Bên kia chiến tuyến, Man City đang thể hiện phong độ rất ấn tượng dưới sự dẫn dắt của HLV Enzo Maresca.

Sau 5 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh 2026-2027, đội bóng thành Manchester toàn thắng, giành trọn 15 điểm và dẫn đầu bảng xếp hạng.

Man City đang chơi ấn tượng ở mùa giải 2026-2027.

Không chỉ có thành tích tốt nhất giải đấu, Man City còn sở hữu hàng công hiệu quả khi ghi được 13 bàn thắng, trong khi hàng phòng ngự mới nhận 5 bàn thua.

Ở vòng đấu gần nhất, đoàn quân của HLV Enzo Maresca đánh bại Sunderland với tỷ số 5-3. Dù để đối phương ghi tới 3 bàn, Man City vẫn cho thấy khả năng tấn công mạnh mẽ để giành trọn 3 điểm.

Tính trên mọi đấu trường, đội bóng áo xanh đang sở hữu chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp, qua đó có thêm sự tự tin trước chuyến làm khách tại Anfield.

Dưới thời HLV Enzo Maresca, Man City tiếp tục duy trì lối chơi kiểm soát bóng, triển khai tấn công từ phần sân nhà và chủ động tạo ra ưu thế quân số ở khu vực giữa sân.

Tuy nhiên, đội khách vẫn gặp một số khó khăn về lực lượng khi Phil Foden không thể thi đấu vì án treo giò. Trong khi đó, khả năng ra sân của Antoine Semenyo và Nico O'Reilly còn bỏ ngỏ.

Dù vậy, với những ngôi sao còn lại cùng sự tự tin đang có, The Citizens hoàn toàn có cơ sở để hướng đến 3 điểm ngay trên sân của đội bóng vùng Merseyside.

Dự đoán tỷ số: Liverpool 1-2 Man City. Đội hình dự kiến: Liverpool: Alisson, Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Szoboszlai, Ngumoha, Wirtz, Munoz, Barcola. Man City: Donnarumma, Nunes, Guehi, Dias, Gvardiol, Enzo Fernandez, Elliot Anderson, Ndiaye, Cherki, Doku, Haaland.