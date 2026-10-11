Nhận định trận đấu Hull City vs Everton, 20h00 ngày 11.10: Thực dụng lên ngôi

Phong độ Hull City vs Everton

Hull City là tân binh gặt hái thành tích ấn tượng nhất sau 5 vòng đầu Ngoại hạng Anh 2026/27. "The Tigers" thắng 2, hòa 2, mới thua 1, vững vàng ở vị trí thứ 8 trên BXH, tạo ra cách biệt 5 điểm đến nhóm cầm đèn đỏ.

Nhìn vào hành trình đã qua của đội chủ sân MKM, dễ nhận thấy hàng phòng ngự chắc chắn trở thành bệ phóng mang tới thành công. Trải qua 5 trận, dù mới ghi 6 bàn, Hull City chỉ để lọt lưới 4 lần.

Đáng lưu ý, cả 2 trận sân nhà từ đầu mùa, dù phải đón tiếp những đối thủ mạnh hơn như Man United hay Aston Villa, đoàn quân dưới trướng HLV Sergej Jakirovic đều không phải nhận bất kỳ bàn thua nào.

Nếu tính cả giai đoạn cuối mùa trước ở Championship (Hạng nhất Anh), hàng thủ Hull City mới để thủng lưới 2 bàn sau 6 lần đón khách. Rõ ràng, cách tiếp cận hợp lý này đang giúp "Bầy Hổ" tiến những bước tự tin trên hành trình tìm kiếm tấm vé trụ hạng.

Chặng đường ấy tiềm ẩn nhiều chông gai bởi tiềm lực và chiều sâu nhân sự có hạn của Hull City. Tuy nhiên, thành tích cầm chân Chelsea (2-2) hay hạ gục Man United (2-0) phần nào minh chứng đội chủ nhà đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho lần trở lại sau gần 1 thập kỷ vắng bóng.

Không mang hình hài một ông lớn song Everton vẫn được đánh giá là bài toán khó dành cho đội chủ sân MKM. Xét về khía cạnh thực dụng và giỏi liệu cơm gắp mắm, đội khách thậm chí còn xếp trên một bậc.

Từng xuất hiện những lo ngại về việc thiếu hụt nhân sự chất lượng cho hàng công Everton vì nhiều lý do. Tuy nhiên, dưới bàn tay lèo lái tài tình của HLV David Moyes, "The Toffees" vẫn đang thể hiện bộ mặt rất ổn định.

Sau 7 trận đã đấu, Everton chưa một lần sắm vai kẻ chiến bại, giành 4 thắng và 3 hòa. Với 9 điểm trong tay, đội bóng thành phố cảng hiện đứng hạng 7, đứng ngay trên Hull City nhờ nhiều hơn 1 điểm.

Chạm trán đối thủ cạnh tranh trực tiếp, Jack Grealish và các đồng đội tất nhiên không muốn bị vượt mặt. Thế nên, ra về cùng ít nhất một trận hòa sẽ được xem như hoàn thành mục tiêu với đội khách.

Hệ thống phòng ngự vững chắc nhất giải (3 bàn thua) đủ để thầy trò HLV Moyes tự tin vào kết quả tích cực. Trong 2 lần gần nhất làm khách trước Hull City, Everton cũng đều không thua và hòa tưng bừng 2-2.

Nhưng trong bối cảnh đôi bên đều lấy hàng phòng ngự làm điểm tựa và ưu tiên phong cách chặt chẽ, kịch bản đôi công mãn nhãn sẽ rất khó xảy ra.

Thông tin lực lượng Hull City vs Everton

Hull City: Danh sách chấn thương khá dài với Charlie Hughes, Tim Iroegbunam, Matt Targett, Brooke Norton-Cuffy, Hidemasa Morita, Eliot Matazo, Ilyas Ansah.

Everton: Khả năng ra sân của Merlin Rohl, Christian Norgaard và Vitaliy Mykolenko cần đánh giá thêm.

Đội hình dự kiến Hull City vs Everton

Hull City: Tzolakis; Coyle, Ajayi, Egan, Mendy, Giles; Belloumi, Crooks, Slater, Thomas; McBurnie

Everton: Pickford; Maitland-Niles, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Garner, Armstrong; Johnson, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry

Dự đoán: 1-1