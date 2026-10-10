Musiala, Vinicius đồng loạt rớt giá

Hàng loạt ngôi sao rớt giá.

Transfermarkt vừa hoàn tất đợt cập nhật giá trị cầu thủ đầu tiên của mùa giải tại các giải đấu lớn. Những điều chỉnh tại Ngoại hạng Anh cũng khép lại quá trình cập nhật ở 5 giải hàng đầu châu Âu, gồm Ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga, Serie A và Ligue 1. Đợt điều chỉnh tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 12.

Lamine Yamal và Erling Haaland vẫn dẫn đầu danh sách những cầu thủ đắt giá nhất thế giới, cùng được định giá 220 triệu euro. Tuy nhiên, nhiều ngôi sao khác không giữ được giá trị sau những màn trình diễn thiếu thuyết phục hoặc vấn đề chấn thương.

Jamal Musiala chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Tiền vệ tấn công của Bayern Munich bị giảm tới 20 triệu euro, xuống còn 80 triệu euro. Những chấn thương liên tiếp cản trở đáng kể quá trình phát triển của tuyển thủ Đức, người từng được kỳ vọng trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu thế giới.

Florian Wirtz cũng không tránh khỏi đà đi xuống. Gia nhập Liverpool vào mùa hè năm ngoái với mức phí 125 triệu euro, tiền vệ người Đức chưa thể tái hiện phong độ từng thể hiện tại Bayer Leverkusen. Anh bị Transfermarkt điều chỉnh giảm 15 triệu euro trong đợt cập nhật mới nhất của Ngoại hạng Anh.

Những ngôi sao giảm giá mạnh nhất ở các giải châu Âu mùa này.

Vinicius Junior là cái tên nổi bật khác trong danh sách. Ngôi sao Real Madrid bị giảm 10 triệu euro, xuống còn 130 triệu euro, thấp hơn 70 triệu euro so với mức định giá cao nhất trong sự nghiệp.

Phong độ sa sút kéo dài khoảng 18 tháng, cùng những màn trình diễn gây thất vọng ở mùa này, khiến cầu thủ người Brazil phải hứng chịu sự chỉ trích từ người hâm mộ, thậm chí bị la ó tại sân Santiago Bernabeu.

Dù vậy, HLV Jose Mourinho vẫn tin Vinicius có thể tìm lại phong độ đỉnh cao. Trận gặp Villarreal vào ngày 11/10 còn mang ý nghĩa đặc biệt với tiền đạo 26 tuổi khi anh hướng tới cột mốc 250 lần ra sân tại La Liga cho Real Madrid. Sau 249 trận, Vinicius ghi 78 bàn và thực hiện 51 pha kiến tạo.

Nếu đạt cột mốc này, Vinicius sẽ gia nhập nhóm rất ít cầu thủ ngoài châu Âu từng có ít nhất 250 lần thi đấu tại La Liga cho Real Madrid. Trước đó, Marcelo có 386 trận, Roberto Carlos có 370 trận và Federico Valverde đã cán mốc 250 trận.

Thành tích ấy cho thấy vị trí đáng kể của Vinicius trong lịch sử đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, bất chấp những biến động về phong độ và giá trị chuyển nhượng gần đây.

Tiền đạo đá hỏng 3 quả 11 m liên tiếp ở giải Nam Mỹ Sáng 30/4, Carlos Vinicius gây sốc khi đá hỏng liên tiếp 3 quả phạt đền trong vòng 6 phút, tạo nên khoảnh khắc hiếm có ở giải Nam Mỹ.