Lịch thi đấu V.League 1-2026/27 hôm nay: CLB Hà Nội tìm chiến thắng đầu tay

Tại sân Mỹ Đình, CLB Hà Nội tiếp tân binh Bắc Ninh FC với áp lực phải giành 3 điểm. Đội bóng Thủ đô chưa có điểm sau hai vòng, chỉ ghi 2 bàn nhưng để thủng lưới tới 7 lần.

CLB Hà Nội (trái) đang khát khao có được chiến thắng đầu tiên

Những kết quả này cho thấy thầy trò HLV Harry Kewell cần nhanh chóng cải thiện khả năng tổ chức phòng ngự, đồng thời nâng cao hiệu quả tấn công.

Sau thất bại 1-4 trước SLNA, HLV Kewell thừa nhận đội bóng đánh mất hệ thống vận hành. Vì vậy, CLB Hà Nội cần tăng cường sự liên kết giữa các tuyến, hạn chế khoảng trống khi dâng cao và tránh để đối thủ khai thác những tình huống phản công.

Bên kia chiến tuyến, Bắc Ninh FC đang có tinh thần tốt sau chiến thắng 1-0 trước Công an TP.HCM tại V.League và thắng Long An 3-2 ở Cúp Quốc gia.

Đội khách nhiều khả năng chọn cách chơi chặt chẽ, chờ cơ hội phản công. Dù CLB Hà Nội được đánh giá cao hơn về lực lượng, đội chủ nhà cần thể hiện sự tiến bộ rõ rệt nếu muốn giành trọn 3 điểm.

Công an TP.HCM (áo đỏ) sẽ có chuyến làm khách khó khăn tại sân Vinh

Ở trận còn lại, SLNA tiếp Công an TP.HCM trên sân Vinh. Đội bóng xứ Nghệ khởi đầu ấn tượng với hai chiến thắng liên tiếp, trong đó có trận thắng CLB Hà Nội 4-1 ngay tại Hàng Đẫy. Chiến thắng 2-0 trước Lâm Đồng ở Cúp Quốc gia cũng giúp đội bóng có thêm sự tự tin.

Công an TP.HCM từng thắng Hà Nội FC 3-1 nhưng sau đó để thua Bắc Ninh FC 0-1. Đội khách còn phải tính toán thể lực sau chuyến làm khách trước Ratchaburi tại Thái Lan ngày 7.10.

Đây có thể là bất lợi để SLNA tận dụng lợi thế sân nhà, duy trì sức ép và hướng tới chiến thắng thứ ba liên tiếp.

Lịch thi đấu vòng 3, ngày 11.10:

18h00: SLNA - Công an TP.HCM

19h15: CLB Hà Nội - Bắc Ninh