Lê Văn Tuần thất bại trước võ sĩ Uzbekistan tại LC36

Võ sĩ Uzbekistan Abdulbosit Siddiqov được trọng tài công bố chiến thắng trước Lê Văn Tuần

Cuộc đối đầu giữa Lê Văn Tuần và Abdulbosit Siddiqov được chờ đợi tại sự kiện LC36. Một bên là nhà vô địch hạng 56kg của Việt Nam, bên kia là võ sĩ Uzbekistan bước vào trận đấu với thành tích bốn trận toàn thắng.

Ngay từ hiệp đầu tiên, Siddiqov đã cho thấy thế mạnh trong kỹ thuật vật và kiểm soát đối thủ. Võ sĩ Uzbekistan liên tục thực hiện những pha áp sát, quật ngã Lê Văn Tuần xuống sàn, sau đó tìm cách chiếm vị trí phía sau để triển khai các đòn siết cổ.

Trước sức ép lớn, Lê Văn Tuần phải dành phần lớn thời gian phòng thủ, nỗ lực thoát khỏi những tình huống bất lợi. Dù gặp nhiều khó khăn, võ sĩ Việt Nam vẫn phòng thủ thành công trước các đòn khóa siết để đưa trận đấu sang hiệp tiếp theo.

Bước vào hiệp hai, Lê Văn Tuần có những điều chỉnh trong cách tiếp cận trận đấu. Khả năng chống vật được cải thiện giúp anh hạn chế phần nào những pha tấn công của đối thủ, đồng thời chủ động hơn trong các tình huống đánh đứng ở cự ly gần.

Tuy nhiên, Siddiqov tiếp tục duy trì sức ép bằng lối đánh áp sát, không để Lê Văn Tuần có nhiều khoảng trống triển khai những đòn tấn công sở trường.

Ở hiệp quyết định, đại diện Việt Nam thi đấu nỗ lực và có thời điểm chiếm ưu thế trong các pha trao đổi đòn đánh đứng. Dẫu vậy, Siddiqov vẫn tận dụng hiệu quả khả năng vật, duy trì lợi thế về thời gian kiểm soát đối thủ.

Sau ba hiệp đấu, các trọng tài xác định Abdulbosit Siddiqov giành chiến thắng bằng tính điểm, qua đó đoạt cúp Warriors’ Clash. Lê Văn Tuần không thể có được kết quả như mong đợi dù đã thi đấu kiên cường trước đối thủ đến từ Uzbekistan.

Bên cạnh trận đấu tâm điểm, LC36 còn chứng kiến nhiều màn so tài đáng chú ý, trong đó có cuộc tái đấu giữa Bùi Trường Sinh và Đỗ Huy Hoàng ở hạng 56kg.

Từng để thua knock-out trước Đỗ Huy Hoàng tại tứ kết mùa giải 2022, Bùi Trường Sinh tiếp tục gặp bất lợi khi bị đối thủ đánh ngã bằng đòn trong hiệp đầu tiên.

Tuy nhiên, sang hiệp hai, Trường Sinh đã tạo nên bước ngoặt. Sau khi thoát khỏi tình huống bị khống chế, anh tung cú lên gối chính xác khiến Huy Hoàng không thể tiếp tục thi đấu. Chiến thắng này giúp Bùi Trường Sinh có thêm cơ hội tiến gần cuộc đua tranh đai vô địch hạng 56kg.

Ở hạng 77kg, Zack Bennett tiếp tục duy trì thành tích bất bại khi đánh bại Daniel William O’Rourke bằng knock-out kỹ thuật ngay trong hiệp một. Với kết quả này, Bennett nâng thành tích thi đấu MMA chuyên nghiệp lên bảy trận toàn thắng.

Trong khi đó, Phùng Mạnh Thắng gây ấn tượng ở hạng 52kg với chiến thắng trước Trịnh Thành Công. Võ sĩ này tung cú đá xoay trúng vùng gan đối thủ ở giây thứ 24 của hiệp hai, qua đó kết thúc trận đấu.

Sức ép của Đỗ Huy Hoàng được thể hiện rõ trong hiệp 1, với một tình huống knockdown cùng cơ hội kết thúc trận đấu rất gần

Các cuộc so tài khác cũng ghi nhận những kết quả đáng chú ý. Nguyễn Hoàng Thái Long vượt qua Hoàng Đình Tiến bằng tính điểm, trong khi Nguyễn Hợp Hải bị truất quyền thi đấu ở trận gặp Trương Vi Nhạt do phạm luật.

Ở nội dung MMA Duo, cặp võ sĩ Lê Văn Thịnh - Đỗ Mạnh Cường giành chiến thắng trước Nguyễn Khắc Nhật Anh - Mai Hoàng Gia Khương.

Khép lại LC36, trận đấu giữa Lê Văn Tuần và Abdulbosit Siddiqov cho thấy sự khác biệt về khả năng vật và kiểm soát sàn trong những cuộc đối đầu MMA đỉnh cao. Dù không giành được cúp Warriors’ Clash, Lê Văn Tuần đã có thêm trải nghiệm thi đấu trước đối thủ quốc tế có chuyên môn tốt.

Theo kế hoạch, sự kiện tiếp theo của hệ thống giải, LC37, dự kiến diễn ra ngày 21.11 tại Bắc Ninh, tiếp tục mang đến những cuộc tranh tài giữa các võ sĩ MMA trong nước và quốc tế.

Theo kế hoạch, sự kiện tiếp theo của hệ thống giải, LC37, dự kiến diễn ra ngày 21.11 tại Bắc Ninh, tiếp tục mang đến những cuộc tranh tài giữa các võ sĩ MMA trong nước và quốc tế.