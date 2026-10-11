Thua Hoàng Anh Gia Lai, SHB Đà Nẵng cần nỗ lực nhiều hơn

SHB Đà Nẵng (bên trái) thi đấu bế tắc và bộc lộ nhiều hạn chế trước Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: VPF

Trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và SHB Đà Nẵng trên sân Quy Nhơn đánh dấu ngày trở lại V-League của 2 đội sau hơn một tháng giải tạm ngừng nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia hội quân. SHB Đà Nẵng có tâm lý thoải mái, còn Hoàng Anh Gia Lai quyết tâm cắt chuỗi trận toàn thua.

SHB Đà Nẵng tung vào sân đội hình gồm các cầu thủ: Tiến Dũng, Việt Hoàng, Ngọc Hải, Matias, Hồng Phúc, Yvo Calleros, Đình Duy, Minh Quang, Quang Duyệt, Nguyên Hoàng và Ivan Saponjic.

Các học trò Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn đặt mục tiêu chiến thắng để tích lũy điểm số trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, trước sức ép của Hoàng Anh Gia Lai, SHB Đà Nẵng phải lùi sâu đội hình để phòng ngự. Phút 39, Quế Ngọc Hải để bóng chạm tay trong vòng cấm khiến đội nhà chịu quả phạt đền. Trên chấm 11m, Xavier Boy mở tỷ số trận đấu cho Hoàng Anh Gia Lai.

Thế trận trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu không có nhiều thay đổi. Hoàng Anh Gia Lai nỗ lực tấn công tạo ra nhiều cơ hội, gây sức ép lên hàng thủ của SHB Đà Nẵng. Hai trong số những tình huống nguy hiểm được các ngoại binh tận dụng thành công ở phút 53 và 63 để ghi bàn, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ sân Quy Nhơn.

Với kết quả này, Hoàng Anh Gia Lai tạm vươn lên vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng với 3 điểm. Đây cũng là trận thắng đầu tiên của đội bóng phố núi kể từ đầu mùa giải. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng rơi xuống vị trí thứ 9 cũng với 3 điểm. Kể từ đầu mùa giải, thầy trò Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn thắng Nam Định 3-0 trên sân nhà ở vòng 2 trong thế chơi hơn người và thua Thanh Hóa 2-3 ở vòng 1.

Bên cạnh không thể hoàn thành mục tiêu tích lũy điểm số, trận thua trước Hoàng Anh Gia Lai còn bộc lộ các hạn chế của SHB Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, các vị trí trong đội hình chưa có sự gắn kết, thường mất bóng đáng tiếc trong các tình huống phản công nhanh. Bàn thua thứ hai và thứ ba của SHB Đà Nẵng cũng bộc lộ hạn chế ở khâu phòng ngự. Các hậu vệ không kèm chặt người và không có sự bọc lót cho nhau, để cho đối thủ có khoảng trống dứt điểm tương đối thoải mái trong vòng cấm.

Thực tế, các hạn chế SHB Đà Nẵng bộc lộ không mới. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến những bàn thua trong trận mở màn với Thanh Hóa. Điều này cần sớm được Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn khắc phục cho học trò để đội có kết quả tốt hơn ở những vòng đấu tới.

Theo Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn, trận thua trước Hoàng Anh Gia Lai là kết quả đáng tiếc. Bàn thua đầu tiên trên chấm 11m ở phút 37 là bước ngoặt của trận đấu. Sau bàn thua này, tâm lý và ý chí thi đấu của các cầu thủ SHB Đà Nẵng bị ảnh hưởng nặng nề, dẫn đến việc kiểm soát thế trận không tốt và để Hoàng Anh Gia Lai áp đảo trong phần còn lại của trận đấu.

Sau trận đấu với Hoàng Anh Gia Lai, SHB Đà Nẵng trở về sân Chi Lăng tiếp Hải Phòng ở vòng đấu thứ 4 vào ngày 17/10. Đây là thử thách khó cho Bùi Tiến Dũng và đồng đội. Hải Phòng cũng đang “khát điểm” khi mới có 3 điểm sau 3 trận đấu.