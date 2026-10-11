Bản hợp đồng 140 triệu euro của Real chứng minh giá trị

Yan Diomande tỏa sáng giúp Real Madrid đánh bại Villarreal. Ảnh: Reuters.

Trong trận cầu tại vòng 8 La Liga, tài năng sinh năm 2006 chính là cái tên định đoạt cục diện trận đấu. Được trao suất đá chính bên hành lang cánh trái, cầu thủ người Bờ Biển Ngà đã đền đáp trọn vẹn niềm tin của huấn luyện viên Jose Mourinho bằng một màn trình diễn bùng nổ.

Suốt 86 phút hiện diện trên sân, anh thi đấu vô cùng chững chạc và trực diện, liên tục làm khổ hàng thủ Villarreal bằng tốc độ cùng khả năng xử lý bóng gọn gàng. Thống kê cho thấy dấu ấn đậm nét của cựu cầu thủ RB Leipzig trên mặt trận tấn công với 53 lần chạm bóng, 7 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương, độ chính xác đường chuyền đạt 86% và tạo ra 3 cơ hội ghi bàn cho đồng đội.

Khoảnh khắc quyết định đến ở phút 62. Nhận đường chọc khe từ Federico Valverde, Diomande phá bẫy việt vị chuẩn xác, khống chế khéo léo rồi tung cú dứt điểm chìm hiểm hóc vào góc xa, hạ gục thủ thành Peter Gulacsi. Đây cũng là bàn thắng chính thức đầu tiên của anh trong màu áo đội bóng Hoàng gia.

Trận đấu sau đó bị đẩy lên cao trào khi Vinicius Junior nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 72, buộc Real Madrid phải gồng mình phòng ngự với 10 người trong khoảng 20 phút cuối. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo, Diomande vẫn nhiệt tình lùi sâu hỗ trợ phòng ngự trước khi rời sân ở phút 86 nhường chỗ cho Denzel Dumfries.

Sự lăn xả của hàng phòng ngự cùng tài năng của Thibaut Courtois giúp "Los Blancos" bảo toàn thắng lợi mong manh 1-0. Màn trình diễn ấn tượng cùng danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận là phần thưởng xứng đáng cho Diomande.

Chiến thắng nhọc nhằn giúp Real Madrid tạm thời vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng La Liga. Thầy trò Mourinho sẽ chạm trán AS Roma tại Champions League vào ngày 15/10.

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