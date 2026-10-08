[Video] Ngã Ba Ty - Địa danh một thời

Kỷ niệm 150 năm danh xưng Đông Anh, một chương trình diễu hành, trình diễn nghệ thuật đường phố đang mang những sắc màu văn hóa truyền thống đến gần hơn với người dân. Tham gia có các đoàn đến từ 5 xã: Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Vĩnh Thanh. Mỗi đoàn mang đến một nét riêng, nhưng cùng chia sẻ niềm tự hào về vùng đất Đông Anh.