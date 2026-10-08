[Video] Ngã Ba Ty - Địa danh một thời
Qua gần 330 năm hình thành và phát triển, vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai đã trải qua nhiều đổi thay. Cùng với đó là những địa danh từng rất quen thuộc nhưng theo thời gian ít được ai nhắc đến. Từng được người dân nhắc đến khá nhiều, nhưng ngày nay, không phải ai cũng biết ngã Ba Ty nằm ở đâu, và vì sao nơi này lại có tên gọi đặc biệt như vậy?
Nếu hỏi người dân về ngã Ba Ty, có lẽ không nhiều người còn nhớ. Thế nhưng, địa danh này từng gắn với một khu vực khá quen thuộc của vùng đất Biên Hòa xưa. Đó chính ngã tư Tân Phong và không gian mở rộng xung quanh ngày nay.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/video-clip/202610/video-nga-ba-ty-dia-danh-mot-thoi-4557410/