Hà Nội những năm 1990 từ ống kính của Andy Soloman

"Chợ Đồng Xuân" trong ký ức của Andy Soloman vẫn luôn nhộn nhịp và tấp nập. (Ảnh: CHIÊU ANH)

Tối 9/10, trưng bày "Hà Nội: Dấu ấn thời gian" chính thức khai mạc, giới thiệu đến công chúng 16 hình ảnh về Thủ đô từ những năm 1990 dưới ống kính của nhiếp ảnh gia người Anh Andy Solomon.

Hà Nội, đầu thập niên 1990, hiện lên dung dị và mộc mạc qua các tác phẩm: "Tập thể dục buổi sáng sớm", "Những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng", "Chợ Đồng Xuân", "Những người đạp xích lô tại khu phố cổ Hà Nội", "Giao bia hơi bằng xích-lô"…

Sự kiện được tổ chức với mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị di sản văn hóa của Hà Nội thông qua việc sưu tầm và giới thiệu những góc nhìn nghệ thuật giàu ý nghĩa về Việt Nam.

Nhiếp ảnh gia Andy Soloman chia sẻ: "Việt Nam đã giữ một vị trí đặc biệt trong hành trình nhiếp ảnh của tôi suốt nhiều năm qua. Và những hình ảnh trong bộ sưu tập này bắt nguồn từ những cuộc gặp gỡ, những khoảnh khắc đã ở lại trong ký ức".

Chụp "Giao bia hơi bằng xích-lô", Andy Soloman cho rằng, thưởng thức bia hơi như hé mở một cánh cửa thú vị để khám phá văn hóa Hà Nội.

Còn nhớ, năm 1992, nhiếp ảnh gia Andy Soloman lần đầu đặt chân đến Việt Nam. Ông mang theo máy ảnh và những cuộn phim để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của một đất nước đứng trước biến chuyển lớn: từng bước mở cửa và đổi mới.

Từ Hà Nội - trái tim của Việt Nam, Andy bắt đầu hành trình đi dọc đất nước, từ các tỉnh miền bắc, những vùng núi và khu vực biên giới, xuôi theo bờ biển đến miền trung và Tây Nguyên.

Trong suốt những chuyến đi, ông lưu giữ hình ảnh về những con người, cộng đồng và khoảnh khắc đời thường của một Việt Nam đang chuyển mình. 7 năm sống và làm việc tại Hà Nội sau đó, ống kính của ông cũng không ngừng ghi lại những thay đổi diễn ra trên khắp đất nước trong những năm đầu của thời kỳ đổi mới.

Nhiếp ảnh gia Andy Soloman tại buổi khai mạc sự kiện.

Nhiếp ảnh gia bày tỏ: "Hình ảnh về Hà Nội luôn in đậm trong trái tim tôi. Cả ngày trước hay bây giờ, con người nơi đây luôn đón chào bằng sự nồng hậu và nụ cười vô cùng ấm áp".

Nhớ về Hà Nội những năm 1990, Andy Soloman chia sẻ, có lần ông lang thang trên phố Tràng Tiền để chụp ảnh. Ngày ấy, đường phố vẫn vắng vẻ và các cửa hiệu còn thưa thớt.

Ngang qua một ngôi nhà, có người đàn ông trung niên vẫy tay gọi Andy vào nhà, mời ông ngồi trên bộ ghế gỗ nhỏ. Họ cùng nhau uống nước chè dù chẳng hề quen biết và cũng chẳng có cùng ngôn ngữ. Ấy thế mà người đàn ông ấy còn cho Andy xem cả album ảnh gia đình. "Đơn giản vậy thôi nhưng sự cởi mở, lòng hiếu khách khiến tôi ấn tượng và nhớ mãi", Andy Soloman hồi tưởng.

"Những người tại Rạp Xiếc Trung ương Hà Nội" được Andy Soloman chụp năm 1992.

Hơn 30 năm sau chuyến đi đầu tiên, Andy Soloman trở lại Việt Nam để tìm gặp lại những người mà ông từng chụp trong năm 1992-1993. Những cuộc gặp gỡ này tiếp tục được phát triển trong dự án "Continuum: Vietnam" (Tiếp nối: Việt Nam), nơi những hình ảnh của quá khứ được đặt cạnh hiện tại, tạo nên một cuộc đối thoại về con người, ký ức và sự thay đổi.

"Hà Nội: Dấu ấn thời gian" đã mang đến một tư liệu hình ảnh đặc sắc về đời sống thường nhật tại Thủ đô, với những khoảnh khắc về nhịp sống đời thường của người dân được ghi lại một cách gần gũi, mộc mạc.

Trưng bày "Hà Nội: Dấu ấn thời gian" mở cửa đón công chúng từ ngày 9/10-9/12 tại Sofitel Legend Metropole Hà Nội.