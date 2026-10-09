Hé lộ sân khấu hoành tráng của Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026

Từ trên cao, không gian biểu diễn Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 nổi bật giữa quần thể khu du lịch Đồi Rồng, với sân khấu hướng ra biển và thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng hoa sen.

Nhìn từ trên cao, sân khấu chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 mở ra giữa không gian rộng lớn của Quảng trường Biển, phía sau là biển trời Đồ Sơn. Sân khấu được đặt trong mối liên kết với không gian xung quanh, tạo cảm giác nối dài ra biển. Đây cũng là điểm đặc biệt trong tổ chức chung khảo năm nay. Biển, đường chân trời và mặt bằng rộng tạo thêm chiều sâu, giúp tổng thể sân khấu trở nên thoáng đãng.

Tổng đạo diễn Trần Tú cho biết sân khấu hung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 là tổ hợp kết cấu sắt thép, nhưng ê-kíp sử dụng thủ pháp tạo hình, tạo nên những đường cong uyển chuyển. Theo đạo diễn, thiết kế không chỉ hướng tới hiệu quả thị giác mà còn đáp ứng công năng. Sân khấu có nhiều lối đi, tuyến di chuyển và mặt bằng đủ rộng để thí sinh thể hiện đa dạng các kỹ năng, từ catwalk đến các màn vũ đạo.

"Các thí sinh có thể phát huy kỹ năng catwalk, thể hiện vũ đạo được đội ngũ đạo diễn, biên đạo dàn dựng riêng. Không gian sân khấu rộng và quy mô giúp những phần trình diễn này được tối ưu”, đạo diễn Trần Tú chia sẻ.

Bên cạnh hình thức, yếu tố văn hóa được ê-kíp chú trọng trong tổng thể chương trình. Các chất liệu hình ảnh phát triển từ nét vẽ tay, kết hợp với cảm hứng dân gian Việt Nam, được sử dụng để kể câu chuyện về những vùng đất và con người từ Bắc vào Nam. Ê-kíp muốn kết hợp tinh thần trẻ trung với câu chuyện văn hóa, để sân khấu vừa phục vụ các phần thi vừa thể hiện ý nghĩa của Hoa hậu Việt Nam. Từ cách tiếp cận đó, những đường cong mềm mại của sân khấu cũng mang tính biểu tượng, gợi liên tưởng đến vẻ đẹp nữ tính, thanh lịch nhưng vẫn đầy nội lực và bản lĩnh.

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Sáng 9/10, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có mặt từ 6h tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, tiếp tục tập luyện cho đêm Chung khảo. Trước ngày thi, các cô gái dành phần lớn thời gian trên sân khấu để hoàn thiện phần trình diễn.

Đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra lúc 20 giờ ngày 10/10 tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng. 53 thí sinh sẽ tranh suất vào vòng Chung kết.