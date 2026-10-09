Hà Nội rợp sắc cờ hoa chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Bạn Nguyễn Đức Hiếu, 21 tuổi, chia sẻ: “Tôi cảm thấy không khí Thủ đô dịp này rất rộn ràng và tươi vui. Các bạn trẻ hào hứng, rủ nhau đi chụp ảnh với cờ hoa. Người dân chỉnh trang lại nhà cửa, treo cờ Tổ quốc để mừng Ngày Giải phóng Thủ đô. Tôi cảm nhận được rõ ràng tinh thần đoàn kết và tình yêu sâu sắc của người dân dành cho Hà Nội”.

Pa-nô tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô được đặt trên đường Điện Biên Phủ. Ảnh: BẢO KHÁNH

Những chiếc băng rôn đỏ rực được đặt dọc trên phố Hoàng Diệu. Ảnh: BẢO KHÁNH

Bạn trẻ dừng chân ngắm nhìn pa-nô tuyên truyền, cổ vũ tinh thần và trách nhiệm hướng tới kỷ nguyên mới. Ảnh: BẢO KHÁNH

Ngoài những tấm pa-nô, băng rôn tuyên truyền, đường phố Hà Nội còn được bao phủ bởi cờ Tổ quốc và những thảm hoa rực rỡ sắc màu. Anh Bansi Bishmoi, 37 tuổi, đến từ Ấn Độ bày tỏ cảm xúc ngay khi vừa đặt chân đến Hà Nội: “Tôi cảm thấy rất may mắn khi có mặt ở Hà Nội dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô. Được chứng kiến những thiếu nữ Việt Nam duyên dáng với áo dài truyền thống và cờ, hoa ở các con đường, sự hồ hởi, hân hoan của người dân là một cảm giác rất đặc biệt”.

Khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô trước cổng Trụ sở HĐND, UBND TP Hà Nội. Ảnh: BẢO KHÁNH

Sắc đỏ của cờ Tổ quốc phủ khắp các tuyến phố Hà Nội. Ảnh: BẢO KHÁNH

Hơn bảy thập kỷ đã trôi qua, nhưng niềm hân hoan của Ngày Giải phóng Thủ đô vẫn còn vang mãi, và là động lực để thế hệ trẻ tiếp tục giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống và chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.