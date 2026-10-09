Điện Biên: Ngày hội văn hóa dân tộc Mông - tôn vinh bản sắc, kết nối cộng đồng

Lễ khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ 4 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức, diễn ra tại Quảng trường 7-5. Dự buổi lễ có ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và đoàn nghệ nhân, diễn viên, vận động viên đến từ 11 tỉnh tham dự.

Về phía tỉnh Điện Biên có ông Trần Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Tưng bừng chương trình nghệ thuật khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV.

Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến ghi nhận, biểu dương sự phối hợp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tỉnh Điện Biên, các địa phương và cơ quan Trung ương trong tổ chức ngày hội. Đồng thời, nhấn mạnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng, với những yêu cầu mới đối với gìn giữ văn hóa. Hội nhập quốc tế sâu rộng, sự phát triển của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang đặt văn hóa các dân tộc thiểu số trước nguy cơ mai một, thất truyền. Vì vậy, cần thấm nhuần quan điểm văn hóa là yếu tố nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc nói chung, dân tộc Mông nói riêng là trách nhiệm chung của các cấp, các ngành. Trong đó, Nhân dân là nhân tố quyết định, phải chủ động gìn giữ văn hóa của mình. Vai trò cộng đồng cần được đặt ở trung tâm của công tác bảo tồn.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại lễ khai mạc.

Từ yêu cầu đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân cùng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở phong phú, đa dạng, nâng cao thực chất đời sống tinh thần. Đồng thời, tiếp tục quan tâm ban hành chính sách bồi dưỡng, đãi ngộ nghệ nhân văn hóa, văn nghệ ở cơ sở. Những nghệ nhân đang lưu giữ, trao truyền văn hóa dân gian cho con cháu được ông nhấn mạnh như những bảo vật sống. Chăm lo cho lực lượng này cũng là chăm lo sự tiếp nối của di sản, để tri thức, kỹ năng và những giá trị truyền thống được gìn giữ qua các thế hệ, hiện diện trong đời sống cộng đồng.

Cần gắn bảo tồn văn hóa dân gian với khai thác tài nguyên di sản để phát triển du lịch, tạo sinh kế, nâng cao đời sống Nhân dân. Cùng với đó là củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, xây dựng thôn, bản an toàn, ấm no, hạnh phúc và tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tiếp tục phối hợp, hỗ trợ bảo tồn, tôn tạo, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử. Phát triển công nghiệp văn hóa, kết hợp di sản với nghệ thuật thực cảnh, tạo sản phẩm du lịch gắn với lịch sử, văn hóa và giáo dục truyền thống. Việc phát huy giá trị Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, Sở Chỉ huy Chiến dịch tại Mường Phăng, Đồi A1 cần đi cùng quảng bá, kết nối du lịch.

Kết nối cộng đồng và phát triển du lịch

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy, khẳng định ngày hội là dịp tôn vinh bản sắc văn hóa Mông, tăng cường giao lưu, kết nối cộng đồng. Tiếng khèn, điệu múa, dân ca, kỹ thuật dệt lanh, thêu, vẽ sáp ong, chạm bạc, rèn truyền thống thể hiện tài năng sáng tạo và đời sống tinh thần của đồng bào. Sự tiếp nối giữa các thế hệ là cơ sở để văn hóa truyền thống hiện diện trong cộng đồng và phát triển cùng đất nước.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy trao quyết định công nhận Điểm du lịch cột cờ A Pa Chải và bản Tù Lu Tìa Ló.

Các địa phương cần cụ thể hóa chủ trương, chính sách phù hợp thực tế, sử dụng hiệu quả nguồn lực bảo tồn, lựa chọn nhiệm vụ có trọng tâm, đáp ứng nhu cầu cộng đồng và có khả năng duy trì lâu dài. Đồng thời, lấy người dân làm trung tâm, tôn trọng tiếng nói, nhu cầu, sự lựa chọn của cộng đồng; tạo điều kiện để đồng bào trực tiếp tham gia và thụ hưởng hoạt động văn hóa. Việc truyền dạy tiếng nói, chữ viết, dân ca, dân nhạc, dân vũ, nghề thủ công cần được quan tâm, khuyến khích thanh niên thực hành di sản.

Phát biểu đáp từ, lãnh đạo tỉnh Điện Biên tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, xác định tiếp tục bảo tồn, phát huy bản sắc gắn với phát triển kinh tế, trọng tâm là du lịch. Tỉnh mong muốn ngày hội tăng cường liên kết giữa các địa phương có đồng bào Mông sinh sống, chia sẻ kinh nghiệm gìn giữ di sản, quảng bá sản phẩm văn hóa.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy trao Bằng khen cho các nghệ nhân.

Với chuỗi các sự kiện diễn ra trong ngày hội (từ ngày 9-11/10/2026), đại biểu, du khách được tham gia hoạt động văn hóa, thể thao, trải nghiệm đời sống cộng đồng tại bản văn hóa, du lịch dân tộc Mông Tù Lu Tìa Ló, xã Pu Nhi. Đây cũng là cơ hội tìm hiểu văn hóa 19 dân tộc, tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, khám phá cực Tây A Pa Chải.

Lễ khai mạc diễn ra với chương trình nghệ thuật mang chủ đề “Sắc màu văn hóa dân tộc Mông - Hội tụ và tỏa sáng”, gồm ba chương: “Trên đỉnh non cao”, “Sắc màu văn hóa dân tộc Mông”, “Hội tụ và tỏa sáng”. Với hình thức bán sử thi kết hợp nghệ thuật dân gian đương đại, chương trình sử dụng âm nhạc, múa, diễn xướng, hoạt cảnh, nghệ thuật sắp đặt và công nghệ sân khấu... góp phần tôn vinh, giới thiệu và quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong đời sống đương đại và tiến trình hội nhập, phát triển đất nước.