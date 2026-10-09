Bộ VH-TT&DL là đơn vị cung cấp bản ghi âm, phối khí chính thức của Quốc ca

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) ngày 9/10, bà Vi Thanh Hoài, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình, thông tin về tiến độ xây dựng dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng Quốc ca nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bà Vi Thanh Hoài, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình thông tin tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo bà Hoài, thực hiện kết luận của Bộ Chính trị, Bộ VHTTDL đã triển khai xây dựng dự thảo Nghị định theo đúng quy trình quy định đối với văn bản quy phạm pháp luật. Đến nay, dự thảo đã qua bước thẩm định tại Bộ Tư pháp. Bộ VHTTDL đã tiếp thu các ý kiến thẩm định và sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, gửi lại Bộ Tư pháp để có ý kiến tiếp theo. Khi nhận được sự đồng thuận của Bộ Tư pháp, Bộ sẽ trình Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Về các quy định sử dụng bản thu âm Quốc ca, bà Vi Thanh Hoài cho biết trong dự thảo có một chương liên quan tới sử dụng, bảo vệ và phát huy giá trị của Quốc ca. Trong đó, có các điều khoản cụ thể liên quan đến việc sử dụng bản hòa âm, phối khí chính thức và bản ghi âm chính thức Quốc ca.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đơn vị tổ chức xây dựng, thẩm định, công bố và cung cấp bản hòa âm, phối khí chính thức và bản ghi âm chính thức của Quốc ca, Quốc thiều.

Trước đó, vào cuối tháng 8/2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố dự thảo Nghị định để lấy ý kiến. Việc xây dựng văn bản nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động sử dụng Quốc ca trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Theo dự thảo Nghị định, cơ quan, tổ chức, cá nhân được khai thác, sử dụng miễn phí bản hòa âm, phối khí chính thức và bản ghi âm chính thức của Quốc ca, Quốc thiều do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố. Trường hợp hát trực tiếp, biểu diễn bằng nhạc cụ hoặc sử dụng hình thức thể hiện khác không sử dụng bản hòa âm, phối khí chính thức thì phải bảo đảm đúng nhạc, đúng lời, trang nghiêm và phù hợp với tính chất của nghi lễ, sự kiện, hoạt động.

Dự thảo cũng quy định cụ thể về nghi thức hát Quốc ca. Theo đó, người tham dự đứng nghiêm, hướng về Quốc kỳ và hát đúng nhạc, đúng lời. Người đội mũ phải bỏ mũ, trừ trường hợp thực hiện theo điều lệnh, điều lệ, nghi lễ chuyên ngành hoặc thuộc các trường hợp ngoại lệ như lý do tôn giáo, sức khỏe và những trường hợp phù hợp khác.

Dự thảo cũng quy định cụ thể về nghi thức hát Quốc ca.

Người chủ trì, người điều hành hoặc người đứng trên lễ đài có Quốc kỳ đặt phía sau đứng nghiêm, hướng về phía trước; những người tham dự khác hướng về Quốc kỳ.

Trong thời gian thực hiện nghi thức hát Quốc ca, người tham dự không nói chuyện, sử dụng điện thoại hoặc thực hiện hành vi không liên quan trong thời gian thực hiện nghi thức; không sử dụng lời dẫn, động tác múa phụ họa, âm thanh, hiệu ứng sân khấu hoặc hình thức thể hiện khác làm ảnh hưởng đến tính trang nghiêm của nghi thức....

Các quy định này được đề xuất nhằm thống nhất cách sử dụng Quốc ca, bảo đảm tính trang nghiêm trong các nghi lễ, sự kiện, đồng thời nâng cao ý thức và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đây là những nội dung trong dự thảo đang được hoàn thiện.