Những địa danh lịch sử gắn với Ngày Giải phóng Thủ đô

Sáng 9/10/1954, Quân đội nhân dân Việt Nam theo nhiều đường tiến vào nội thành Hà Nội, tiếp quản các khu vực theo kế hoạch. Sáng 10/10/1954, cả Hà Nội nhộn nhịp, ngập trong rừng cờ, hoa, cổng chào, băng rôn và biểu ngữ. Hàng vạn người dân tràn ra đường, rạo rực trong ngày hội lớn, chào đón đoàn quân chiến thắng trở về...

Ngày nay, nhiều địa danh gắn với sự kiện Giải phóng Thủ đô đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa và niềm tự hào của người dân Hà Nội.

Cầu Long Biên là nơi ghi dấu những toán lính Pháp cuối cùng rút khỏi Hà Nội. Cây cầu cũng là nơi chào đón đoàn quân chiến thắng về tiếp quản Thủ đô. Đúng 16h30 ngày 9/10/1954, quân ta hoàn toàn kiểm soát thành phố.

Hiện nay, cầu Long Biên vẫn cho phép phương tiện lưu thông. Qua nhiều năm tháng, cây cầu nối hai bờ sông Hồng này đã trở thành một "chứng nhân lịch sử" của Hà Nội.

Từ ngày 7 đến 9/10/1954, các đơn vị bộ đội đã đi qua 5 cửa ô gồm Quan Chưởng, Cầu Giấy, Cầu Dền, Đống Mác, Chợ Dừa, tiến vào tiếp quản Thủ đô. Cửa ô Quan Chưởng vẫn được bảo tồn đến nay và là cửa ô duy nhất còn lại của kinh thành Thăng Long xưa.

Bắc Bộ Phủ được quân ta tiếp quản trong sáng 9/10/1954. Bắc Bộ Phủ ngày nay là Nhà khách Chính phủ, nằm tại địa chỉ số 12 Ngô Quyền, phường Hoàn Kiếm.

Phố Hàng Đào là nơi các tầng lớp nhân dân Hà Nội tề tựu đón chào đoàn quân tiến về giải phóng Thủ đô ngày 10/10/1954. Đây cũng là nơi đón đoàn xe đầu tiên do Thiếu tướng Vương Thừa Vũ, Chủ tịch Ủy ban Quân chính và ông Trần Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quân chính dẫn đầu để vào trung tâm thành phố.

Ngày nay, các dãy phố Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường... đều là những điểm buôn bán sầm uất, thu hút đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế ghé thăm.

9h30 ngày 10/10/1954, đoàn cơ giới, pháo binh cùng chỉ huy tiếp quản Hà Nội tiến vào Thành cổ Hà Nội qua Cửa Bắc.

Cửa Bắc là cửa chính để đi vào khu vực các cơ quan tham mưu, đầu não của quân đội Pháp đóng ở trong thành. Do vậy, việc đại đoàn quân chọn Cửa Bắc để tiến vào giống như việc khẳng định chúng ta đã chiến thắng.

Ngày nay, di tích Cửa Bắc trở thành một trong những điểm check-in nổi tiếng dành cho khách du lịch.

Cột cờ Hà Nội là nơi diễn ra lễ chào cờ đầu tiên trong ngày Thủ đô được giải phóng. Ngày 10/10/1954, nhân dân Thủ đô và các đoàn quân tiến về khu vực này, xếp hàng ngay ngắn, chờ đón giây phút lịch sử: Lễ thượng cờ Tổ quốc trên đỉnh “Cột cờ Hà Nội”.

Cột cờ Hà Nội hiện là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Thủ đô, thu hút đông đảo du khách đến tham quan.

Sân Đoan môn là nơi Binh đoàn Thủ đô và hàng trăm nghìn người dân đứng dưới cột cờ để chứng kiến thời khắc lịch sử khi lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên, tung bay trong gió vào chiều 10/10/1954.

Hiện nay, sân Đoan môn nằm trong khu di tích Hoàng thành Thăng Long, là điểm tham quan và nơi tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, lịch sử.

Nhà hát Lớn là nơi người dân treo ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, băng-rôn, biểu ngữ và cờ đỏ sao vàng khi đón chào đoàn quân chiến thắng tiến về Thủ đô.

Đây cũng chính là nơi tổ chức kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa I, kỳ họp đầu tiên sau khi Thủ đô giải phóng (ngày 20 - 26/3/1955).