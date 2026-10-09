Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026 thu hút 60 doanh nghiệp tham gia

Không gian Lễ hội được trang trí với hệ thống cổng chào, tiểu cảnh, khu check-in và các điểm trải nghiệm mang dấu ấn riêng. (Ảnh: MINH ĐỨC)

Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026 là hoạt động xúc tiến du lịch đặc sắc của thành phố, hướng tới khai thác, phát huy và tôn vinh các giá trị văn hóa trong sử dụng đồ uống, gắn với phát triển đa dạng sản phẩm du lịch. Lễ hội đồng thời cập nhật những xu hướng mới của ngành thực phẩm, đồ uống, nhà hàng, khách sạn; khuyến khích tiêu dùng xanh, an toàn cho sức khỏe và phát triển bền vững.

Sự kiện diễn ra từ ngày 9-11/10/2026 tại Công viên Thiên văn học (phường Dương Nội, thành phố Hà Nội), với quy mô khoảng 4.500m² cùng với sự tham gia của 60 doanh nghiệp tại 70 gian hàng cùng các không gian trải nghiệm.

Khai mạc Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2026. Ảnh: BTC

Được tổ chức theo mô hình không gian mở, kết hợp trưng bày-trải nghiệm-giao lưu-kết nối, Lễ hội gồm 4 không gian chuyên đề: Không gian Bia-Rượu; Không gian Trà; Không gian Cà-phê; Không gian Nước trái cây và đồ uống sáng tạo.

Tại đây, người dân và du khách có cơ hội tìm hiểu, thưởng thức và trải nghiệm các sản phẩm đồ uống truyền thống, đồ uống đặc trưng của Hà Nội và các vùng miền; các sản phẩm đồ uống sáng tạo, đồ uống hướng tới sức khỏe và phù hợp với xu hướng tiêu dùng xanh, bền vững.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long phát biểu. (Ảnh: BTC)

Phát biểu tại sự kiện, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long bày tỏ: "Thông qua Lễ hội này, chúng tôi mong muốn tiếp tục tôn vinh các làng nghề, các nghệ nhân, các thương hiệu uy tín; khuyến khích những ý tưởng sáng tạo, những mô hình kinh doanh mới kết hợp giữa văn hóa truyền thống và công nghệ; đồng thời định hướng người tiêu dùng đến các sản phẩm xanh, sạch, an toàn, sử dụng bao bì thân thiện với môi trường, thưởng thức đồ uống một cách văn minh, có trách nhiệm. Đó cũng là cách chúng ta cùng khẳng định hình ảnh một Hà Nội năng động, sáng tạo, thanh lịch, giàu bản sắc và hiếu khách, và từng bước đưa Lễ hội trở thành sự kiện thường niên có thương hiệu của ngành văn hóa, thể thao và du lịch Thủ đô".

Trong khuôn khổ Lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm được tổ chức như: Khai mạc, Bế mạc, các chương trình ca múa nhạc, biểu diễn nghệ thuật, trò chơi dân gian, gameshow, workshop trải nghiệm, trình diễn pha chế tại sân khấu và khu gian hàng.

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, Lễ hội là dịp cập nhật những xu hướng mới trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống, nhà hàng, khách sạn; giới thiệu việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nâng cao trải nghiệm khách hàng, phát triển các mô hình F&B mới kết hợp giữa giá trị văn hóa truyền thống và công nghệ. Qua đó, góp phần tăng cường kết nối giữa ngành đồ uống với hoạt động du lịch, từng bước hình thành thêm các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu của du khách.

Không gian Lễ hội được trang trí với hệ thống cổng chào, tiểu cảnh, khu check-in và các điểm trải nghiệm mang dấu ấn riêng, kết hợp giữa hình ảnh Hà Nội, văn hóa đồ uống và các yếu tố thiết kế hiện đại, tạo nên một không gian sinh động, hấp dẫn người dân và du khách, đặc biệt là giới trẻ.

Các sản phẩm được giới thiệu tại chương trình khuyến khích xu hướng tiêu dùng xanh, an toàn cho sức khỏe như đồ uống hữu cơ, đồ uống ít đường, đồ uống thảo mộc và các sản phẩm thân thiện với môi trường. Các doanh nghiệp, đơn vị tham gia được khuyến khích hạn chế rác thải nhựa, thực hiện các giải pháp phù hợp với định hướng phát triển du lịch xanh, bền vững.

Người dân trải nghiệm Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2026. (Ảnh: MINH ĐỨC)

Thông qua các hoạt động tại Lễ hội, Ban Tổ chức cũng tuyên truyền về tiêu dùng có trách nhiệm và văn hóa thưởng thức đồ uống, khuyến khích thói quen thưởng thức văn minh, lịch sự, không ép buộc người khác uống rượu, bia; đồng thời lan tỏa các thông điệp “Đã uống rượu, bia - không lái xe” và “Người dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia”, góp phần nâng cao ý thức bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Với sự phối hợp của các Sở, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân phường Dương Nội, Hiệp hội Du lịch Hà Nội, Chi hội Đầu bếp chuyên nghiệp Hà Nội, cùng các doanh nghiệp, tổ chức và đơn vị đến từ Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước, Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026 không chỉ là không gian thưởng thức và trải nghiệm đồ uống mà còn là hành trình kết nối giữa truyền thống và sáng tạo, văn hóa và du lịch, Hà Nội và các địa phương, Việt Nam và bạn bè quốc tế. Thông qua mỗi sản phẩm, mỗi câu chuyện và mỗi trải nghiệm, Lễ hội góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - một điểm đến giàu bản sắc, sáng tạo, thân thiện và hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.