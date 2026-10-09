Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long; Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Ngày hội Văn hoá dân tộc Mông lần thứ IV; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự Lễ khai mạc Ngày hội Văn hoá dân tộc Mông lần thứ IV

Về phía tỉnh Điện Biên có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Tiến Dũng.

Lan tỏa, bồi đắp bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Mông

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến khẳng định, việc tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV, năm 2026 góp phần lan tỏa, bồi đắp bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc Mông phong phú, thống nhất trong đa dạng của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các đại biểu dự Lễ khai mạc Ngày hội Văn hoá dân tộc Mông lần thứ IV

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nêu rõ, dân tộc Mông là một trong các dân tộc có trên một triệu người, sinh sống chủ yếu ở vùng núi, biên giới, rẻo cao. Cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ cùng với tâm hồn khoáng đạt của đồng bào đã sáng tạo và lưu giữ được kho tàng văn hóa dân gian đặc sắc, hiếm có.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Lễ khai mạc

Đó là những bộ trang phục rực rỡ, với những đường thêu tinh xảo, kỹ thuật nhuộm màu, vẽ sáp ong độc đáo; đó là tiếng sáo, tiếng khèn Mông réo rắt, trầm bổng, da diết gọi bạn, âm vang cả đại ngàn; đó là những lễ hội đã được ăn sâu vào tiềm thức, lưu truyền từ đời này sang đời khác như Lễ hội Gầu Tào, Lễ cúng thần rừng, Lễ hội mừng xuân mới. Đó còn là hương vị ẩm thực đặc trưng như thắng cố, mèn mén và hàng trăm tri thức dân gian khác trong chế tạo công cụ sản xuất, tạo giống cây trồng, vật nuôi... Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, tất cả đã tạo nên những nét văn hóa đặc sắc, độc đáo, riêng có, rất đáng trân trọng và tự hào của đồng bào dân tộc Mông.

“Những giá trị văn hóa ấy không chỉ là tài sản riêng của đồng bào dân tộc Mông mà đã trở thành di sản chung vô giá; kết nối 54 dân tộc anh em trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam, tạo nên sức mạnh vô song của khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Lễ khai mạc

Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng; trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng; cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, văn hóa các dân tộc thiểu số đang đứng trước nguy cơ mai một, thất truyền. Do đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn các cấp, các ngành và đồng bào các dân tộc phải thấm nhuần, sâu sắc hơn nữa chủ trương, quan điểm của Đảng: “Văn hóa là yếu tố nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước”; “Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất”.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ, công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc nói chung, văn hóa dân tộc Mông nói riêng là trách nhiệm chung của các cấp, các ngành, trong đó nhân dân là nhân tố quyết định, mình giữ cho mình, không thể nhờ ai giữ hộ mình được.

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân gian gắn liền với khai thác tài nguyên di sản

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, các tầng lớp nhân dân cùng nhau thực hiện tốt các nội dung.

Cụ thể, chú trọng xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở phong phú, đa dạng, góp phần nâng cao thực chất đời sống tinh thần của nhân dân. Tiếp tục quan tâm ban hành chính sách bồi dưỡng, đãi ngộ các nghệ nhân văn hoá, văn nghệ ở cơ sở, những “báu vật sống” đang ngày đêm lưu giữ, trao truyền văn hoá dân gian cho con cháu, để dòng chảy di sản trường tồn cùng với dân tộc.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn và các đại biểu tham dự Lễ khai mạc

Công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân gian của các dân tộc phải gắn liền với khai thác tài nguyên di sản để phát triển du lịch, tạo sinh kế, nâng cao đời sống của nhân dân. Bảo tồn, phát huy văn hóa phải gắn với củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng “Thế trận lòng dân” vững chắc; xây dựng thôn xóm, bản làng an toàn, an sinh, ấm no, hạnh phúc; phát triển văn hóa dân gian phải thực sự là nền tảng củng cố, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các đại biểu dự lễ khai mạc

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV được tổ chức tại tỉnh Điện Biên anh hùng, vùng đất linh thiêng, gắn với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong việc khai thác tiềm năng, lợi thế vượt trội để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; xóa đói, giảm nghèo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy - Trưởng Ban Chỉ đạo Ngày hội Văn hoá dân tộc Mông lần thứ IV phát biểu khai mạc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhận thấy, tỉnh Điện Biên đã thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc đi đôi với xóa bỏ các phong tục, tập quán lạc hậu trong việc cưới, việc tang, nhất là tệ tảo hôn, hôn nhân cận huyết. Tỉnh Điện Biên đang phát triển từng ngày. Cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, tài nguyên văn hóa độc đáo, đặc sắc của các dân tộc đang mời gọi các nhà đầu tư và du khách về với Điện Biên, chung tay góp sức xây dựng tỉnh Điện Biên ngày càng phát triển giàu đẹp, để mọi nhà, mọi người đều có cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng, đồng bào các dân tộc nói chung, đồng bào dân tộc Mông nói riêng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, “vượt qua chính mình” để vươn lên; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau; giữ gìn thuần phong mỹ tục, xóa bỏ tập quán lạc hậu; thi đua lao động, học tập, công tác, cùng với cả nước tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Tiến Dũng phát biểu

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng nêu rõ, tỉnh Điện Biên đang nỗ lực xây dựng và định vị hình ảnh “điểm đến lịch sử, bản sắc văn hóa và thiên nhiên hùng vĩ”; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc phải gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế bền vững và nâng cao đời sống Nhân dân để người dân vừa là chủ thể gìn giữ, vừa được hưởng lợi từ chính di sản của mình; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, nỗ lực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Lễ khai mạc Ngày hội Văn hoá dân tộc Mông lần thứ IV

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV diễn ra từ ngày 9 - 11/10 với sự tham gia của 11 tỉnh, gồm: Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk. Đây là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc, những môn thể thao truyền thống được cộng đồng người Mông sáng tạo, gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Tiết mục văn nghệ tại Lễ khai mạc

Tiết mục văn nghệ tại Lễ khai mạc

Tiết mục văn nghệ tại Lễ khai mạc

Tiết mục văn nghệ tại Lễ khai mạc

Tiết mục văn nghệ tại Lễ khai mạc

Tiết mục văn nghệ tại Lễ khai mạc

Người dân địa phương tham dự buổi Lễ

Người dân địa phương tham dự buổi lễ

Đại biểu tham dự buổi lễ

Đại biểu tham dự buổi lễ

Đại biểu tham dự buổi lễ

Đại biểu tham dự buổi lễ