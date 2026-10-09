Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các đại biểu dự Lễ Khai mạc

Dự Lễ khai mạc có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và tỉnh Điện Biên.

Ngày hội năm nay có sự tham gia của các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Mông đến từ 11 tỉnh. Đây là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông; tạo điều kiện để các địa phương giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa đồng bào các dân tộc.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Lễ khai mạc.

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh: Văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển đất nước. Những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Mông không chỉ là tài sản riêng mà còn góp phần kết nối cộng đồng 54 dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, cần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở phong phú; quan tâm, đãi ngộ các nghệ nhân; gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, tạo sinh kế và nâng cao đời sống nhân dân. Qua đó văn hóa thực sự trở thành động lực phát triển bền vững, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.

Chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc.

Điểm nhấn của Lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, tái hiện những nét đặc trưng trong đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Mông. Thông qua âm nhạc, múa và các loại hình diễn xướng, chương trình làm nổi bật vẻ đẹp của tiếng khèn, trang phục truyền thống, phong tục, tập quán và tinh thần đoàn kết của đồng bào Mông trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Trong khuôn khổ Ngày hội, từ ngày 9 đến ngày 11-10, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, trình diễn trang phục truyền thống, giới thiệu nghề thủ công, ẩm thực và trò chơi dân gian được tổ chức.

Đây là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên giao lưu, thể hiện tài năng, đồng thời giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Mông đến đông đảo nhân dân và du khách.