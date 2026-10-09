Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2026: Mỗi thức uống, một câu chuyện văn hóa Việt

Tối 9/10, Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2026 với chủ đề “Hà Nội - Tinh hoa đồ uống Việt” khai mạc tại Công viên Thiên văn học, phường Dương Nội, Hà Nội. Diễn ra từ ngày 9 đến 11/10, sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì, quy tụ 60 doanh nghiệp với 70 gian hàng.

Lễ hội gồm bốn không gian chuyên đề: Bia - Rượu, Trà, Cà phê, Nước trái cây và đồ uống sáng tạo. Người dân và du khách có cơ hội khám phá các sản phẩm truyền thống, đồ uống đặc trưng của Hà Nội và nhiều vùng miền, đồng thời trải nghiệm trình diễn pha chế, workshop và các chương trình nghệ thuật.

Bên cạnh quảng bá văn hóa đồ uống, sự kiện giới thiệu xu hướng ứng dụng công nghệ trong ngành dịch vụ, khuyến khích tiêu dùng xanh và sản phẩm an toàn cho sức khỏe. Lễ hội cũng lan tỏa thông điệp thưởng thức có trách nhiệm, góp phần kết nối văn hóa đồ uống với phát triển du lịch Hà Nội./.