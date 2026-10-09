Phường Kim Liên ra mắt biểu trưng, định hình 5 trụ cột phát triển

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Duy Khánh

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND phường Kim Liên Trương Minh Quang nhấn mạnh, ngày 10-10-1954 là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc và Thủ đô Hà Nội, đánh dấu thời khắc Thủ đô hoàn toàn giải phóng, mở ra giai đoạn phát triển mới trong hòa bình, độc lập và xây dựng. Trải qua 72 năm, Hà Nội không ngừng đổi thay, ngày càng văn minh, hiện đại, xứng đáng là trái tim của cả nước.

Phó Chủ tịch UBND phường Kim Liên Trương Minh Quang phát biểu tại chương trình. Ảnh: Duy Khánh

Cùng với đó, 80 năm truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô là chặng đường vẻ vang, thể hiện tinh thần trung thành, dũng cảm, đoàn kết, kỷ luật; luôn là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân và giữ vững bình yên cho Thủ đô. Đây cũng là dịp để tri ân các thế hệ cha anh đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc và sự bình yên của Hà Nội.

Lãnh đạo phường Kim Liên trực tiếp thông tin về ý nghĩa của biểu trưng “Kim Liên”. Ảnh: Duy Khánh

Phát huy truyền thống cách mạng, phường Kim Liên đang nỗ lực xây dựng địa bàn đoàn kết, kỷ cương, văn minh, hiện đại, lấy người dân làm trung tâm, lấy chất lượng phục vụ nhân dân làm mục tiêu. Trong định hướng đó, việc triển khai Đề án Kim Liên 5K có ý nghĩa quan trọng, góp phần cụ thể hóa mục tiêu phát triển địa phương trong giai đoạn mới. Đề án gồm 5 trụ cột: "Kim Liên khỏe", "Kim Liên xanh", "Kim Liên số", "Kim Liên văn hóa" và "Kim Liên phát triển". Các trụ cột hướng tới lan tỏa những giá trị tốt đẹp, xây dựng hình ảnh Kim Liên ngày càng thân thiện, văn minh, sáng tạo và giàu bản sắc.

Lãnh đạo Sở Tư pháp thành phố, đại diện Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng lãnh đạo phường Kim Liên thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt Đề án Kim Liên 5K và biểu trưng “Kim Liên”. Ảnh: Duy Khánh

Cũng tại chương trình, phường Kim Liên chính thức ra mắt biểu trưng “Kim Liên”. Theo đồng chí Trương Minh Quang, biểu trưng không chỉ là dấu ấn nhận diện mà còn kết tinh những giá trị lịch sử, văn hóa, con người và khát vọng phát triển của địa phương. Qua đó, hình ảnh phường Kim Liên được kỳ vọng sẽ ngày càng quảng bá sâu rộng, góp phần bồi đắp niềm tự hào và tinh thần gắn bó của cán bộ, đảng viên và nhân dân với địa phương.

Lãnh đạo Sở Tư pháp thành phố và phường Kim Liên trao giải cho các thí sinh đoạt giải tại Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Thủ đô 2026”. Ảnh: Duy Khánh

Đồng chí Trương Minh Quang cũng cho biết, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10-10, phường Kim Liên xác định chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách hành chính và phục vụ người dân tốt hơn. Lãnh đạo phường mong muốn mỗi cán bộ, mỗi tổ dân phố và mỗi người dân tích cực đồng hành, tham gia tiến trình chuyển đổi số, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số trên địa bàn.

Đại diện Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng lãnh đạo phường Kim Liên trao giải cho các thí sinh đoạt giải tại Cuộc thi sáng tạo video “Kim Liên Motion” . Ảnh: Duy Khánh

Dịp này, phường Kim Liên tổ chức trao giải các cuộc thi “Tìm hiểu Luật Thủ đô 2026” và sáng tạo video “Kim Liên Motion”. Theo đồng chí Trương Minh Quang, kết quả các cuộc thi thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự hưởng ứng tích cực, trí tuệ và tình cảm của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đây cũng là động lực để địa phương tiếp tục đổi mới nội dung tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và phát huy sức sáng tạo trong cộng đồng.

Một tiết mục biểu diễn tại Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Kim Liên - Khúc ca Hà Nội tháng Mười”. Ảnh: Duy Khánh

Điểm nhấn của chương trình là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Kim Liên - Khúc ca Hà Nội tháng Mười”, chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Với những giai điệu về Hà Nội, Kim Liên và đất nước, chương trình góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống cách mạng, đồng thời thể hiện tình cảm tri ân đối với các thế hệ đã cống hiến, hy sinh, góp phần làm nên một Hà Nội hòa bình, tươi đẹp hôm nay.